U Kozlerů bude venkovní zábava

Letní kulturní a zábavné pořady v oblíbené hospůdce pokračují. Po včerejší produkci dua Žákovec, Volínová je na tento pátek pozvána kapela Signál. Doprovodí účastníky taneční zábavy pod širým nebem. Už dopředu prozradíme, že finále prázdninových akcí obstará v sobotu 22. srpna odpoledne domácí Kozleranka.

KDY: Sobota 8. srpna

KDE: Mirošov

Ve Strašicích bude posvícení



Posvícení se o víkendu odehraje ve Strašicích. Ve společenském domě bude v sobotu od 14 do 18 hodin k dispozici klouzací hrad, dílničky pro děti i malování na obličej. Výstavu Partnerství MarktHohenfels - Strašice zahájí v sobotu v 16 hodin v Muzeu Středních Brd vernisáž, na níž se pokřtí kalendář. Na hřišti TJ Spartak Strašice se během celého víkendu odehrají nohejbalové, tenisové i fotbalové zápasy. Sobotní večer zakončí taneční zábava s kapelou Futro. V neděli čeká návštěvníky v kostele sv. Vavřince od 11 hodin poutní mše svatá, ve 14 zde zazní koncert duchovní hudby. V areálu bývalého koupaliště vystoupí kapely V.P.O.ho a Peshata, pro děti bude připravena pěna. Výstavu drobného zvířectva si během dne můžete prohlédnout v areálu bývalé hasičárny. K poslechu zde zahraje Cheznovanka. Po oba dny bude otevřeno Muzeum Dopravy.



KDY: Sobota 15. srpna, neděle 16. srpna

KDE: Strašice

ZA KOLIK: zdarma

Rokycanskem na kole

Na 39. ročník cykloturistické akce Rokycanskem na kole zve Sokol Dobřív. Startuje se tuto sobotu mezi 7 a 9 hodinou od budovy sokolovny v Dobřívě. Připraveny jsou tři trasy, v délce 25 km, 50 km, 80 km. Většina tras vede přes CHKO Brdy. Zajištěno je i ubytování v sokolovně, objednat se můžete na telefonním čísle 602 342 153. Startovné činí pro dospělé 40 Kč, pro děti 20 Kč. Cíl cyklovýletu je na dobřívském fotbalovém hřišti

KDY: Sobota 15. srpna

KDE: Dobřív

ZA KOLIK: 40 Kč

Vavřinecká pouť ve Stupně



Pobavit se tuto sobotu můžete na Vavřinecké pouti ve sportovním areálu národní házené ve Stupně. Program odstartuje ve 14:30 zápasem v národní házené. Poté k poslechu zahraje country kapela Mary Lou, od 20 hodin bude disko. Děti zabaví pohádky z pohádkového statku.



KDY: Sobota 15. srpna od 14:30 hodin

KDE: Stupno

ZA KOLIK:100 Kč

Filmové hrady a zámky zavítají na Kozel

Filmové hrady a zámky zavítají poprvé na Plzeňsko. Na zámku Kozel přinese v pátek večer projekci české komedie Bourák, v sobotu to pak bude snímek 3Bobule.

KDY: 14. a 15. srpna, od 21.15 hodin

KDE: zámek Kozel

ZA KOLIK: 140 Kč

Industry Open zve do Loosových interiérů a do Škodovky



Festival prohlídek industriálních památek tentokrát zve do domu Huga Semmlera na Klatovské třídě. Prohlídka díla slavného architekta Adolfa Loose začínají v 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15 hodin. Lákavou nabídkou je pak možnost svézt se historickým vlakem po areálu plzeňské Škodovky. Vlak vyjíždí v sobotu i v neděli z Jižního předměstí v 10.10, 12.10 a 14.10 hodin. Na sobotu jsou připravené také komentované prohlídky ve Sklárně Annín na Klatovsku. Ty začínají v 11 a 14 hodin.



KDY: 15. a 16. srpna

KDE: různá místa

ZA KOLIK: 50 Kč, 150 Kč

Kameňácký utopenec je v sobotu

Na koupališti v obci u Rokycan se v sobotu od 14 hodin koná další ročník Kameňáckého utopence. Obnáší lyžování na vodě, jízdu přes lávku v kolečku a na kole, šťouchanou nebo plavbu ve vaně.

Večer zahraje kapela Sifon.

KDY: Sobota 15. srpna od 14 hodin

KDE: Rokycany

