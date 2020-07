Prohlédněte si zázemí dopravních podniků i papírnu

Kdy: 18. července

Kde: více míst

Za kolik: 50 – 100 Kč

Další atraktivní prohlídky nabídne o víkendu festival Industry Open. V sobotu se můžete svézt historickým autobusem z náměstí Republiky do nového depa Plzeňských městských dopravních podniků a do vozovny na Slovanech, kterou brzy čeká rekonstrukce (začátky ve 13 a 14 hodin a ve středu zbývaly poslední vstupenky).

V sobotu v 10 hodin začíná prohlídka plzeňské papírny, která v dobách své největší slávy vyvážela do celého světa. „Návštěvníci se projdou celou budovou, seznámí se s její historií. Podívají se i ke komínu, který je symbolem celé továrny,“ uvedla produkční festivalu Alena Fialová.

Rovněž na sobotu je v programu prohlídka interiéru navrženého Adolfem Loosem, a to dům plzeňského podnikatele Huga Semlera na Klatovské třídě (začátky v 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15). „Dům ještě není rekonstruovaný, proto není běžně přístupný a otevírá se jen několikrát do roka. Zajímavostí je, že na konci druhé světové války tam byla při osvobození Plzně podepsána kapitulace,“ dodala Fialová.

Více na industryopen.cz.

Arakain míří pod Vlčtejn

Kdy: 17. července od 20 hodin

Kde: parket pod Vlčtejnem

Za kolik: 395 Kč



Velké letní festivaly se letos nekonají, a tak Arakain hraje přes léto tam, kde před více než 30 lety tato metalová kapela začínala – na venkovních parketech. V pátek přijede na Vlčtejn, kde ji jako předskokan podpoří plzeňský Paradox.

Kulturní předzahrádky startují v Bolevci

Kdy: 17. července od 21 hodin

Kde: Sokolovna Bolevec

Za kolik: dobrovolné vstupné



První z akcí Plzeňských kulturních předzahrádek kombinujících lokální jídlo a filmové promítání bude páteční projekce v Sokolovně Bolevec. A vzhledem k místu projekce to bude film sportovní - oblíbený Okresní přebor. Vstupné je dobrovolné, pro tento večer bude připraveno menu, ve kterém budou mít návštěvníci na výběr z kuřecích stripsů v cornflakes s BBQ omáčkou a hranolky, tortilly s trhaným kuřecím masem, kukuřicí, caesar salátem a limetkovým dipem a chipsů s ďábelskou omáčkou.

Koncert pro duchy v Lukové

Kdy: 17. července od 18 hodin

Kde: kostel sv. Jiří v Lukové

Za kolik: 200 Kč, zlevněné 100 Kč



Cyklus koncertů Procházky uměním zamíří v pátek do kostela sv. Jiří v Lukové známého díky sochám duchů. Od 18 hodin vystoupí violistka Jitka Hosprová a klarinetistka Ludmila Peterková. Zajímavostí programu bude hudba žen skladatelek Rebeccy Clarke a významné české skladatelky Sylvie Bodorové. Jakub Hadrava představí svoji světoznámou výstavu duchů. Koncertu tentokrát nebude z technických důvodů na facebookovém profilu vysílán živě, ale až v neděli ze záznamu.

V Depu zahraje Tabasker a v neděli Dubnička pro děti

Kdy: 17. - 19. července

Kde: areál DEPO2015

Za kolik: zdarma



V areálu DEPO 2015 pokračuje program DEPOvLETU. V pátek od 18.30 hodin zahraje skupina Tabasker, v sobotu od 18 hodin startuje Gril&Bar, koktejl street foodu a DJ. V neděli od 15 hodin pak vystoupí duo Dubnička Lahoda s programem pro děti.

Švanda dudák naposledy U Ježíška

Kdy: 17. - 19. července od 20.30 hodin

Kde: park U Ježíška v Plzni

Za kolik: 400 - 500 Kč



Víkendovými představeními vyvrcholí první část plzeňského Divadelního léta. Naposledy se v parku U Ježíška představí Švanda dudák v režii Marka Němce.

Pivotečka slaví čtvrťozeniny

Kdy: 17. - 19. července od 12 hodin

Kde: park U Zvonu, Plzeň

Za kolik: zdarma



Třídenní festival s pivem, dobrým jídlem, hudbou a dalšími aktivitami připravila při příležitosti svých čtvrtých narozenin Pivotečka. V pátek a v sobotu je připravený program až do pozdního večera zakončený ohňovou show. V neděli se bude končit v 19 hodin. Zábava je připravená i pro děti ve stánku Západočeské galerie v Plzni.

Přijďte si vyzkoušet sekání kosou

Kdy: 18. července od 7 do 13 hodin

Kde: Manětínská ulice v Plzni

Za kolik: zdarma



V červnu byl trávník v Manětínské ulici posekán mozaikovou sečí a nyní bude vysoká tráva pokosena. Přijďte se podívat na další sekání kosou, které proběhne na ploše vedle minigolfu. Při sekání kosou si můžete vyzkoušet sekání trávy pod odborným dohledem sekáčů, kteří kosu rádi půjčí.

Barokní koncert pomůže kostelu v Nových Mitrovicích

Kdy: 18. července od 19 hodin

Kde: kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích

Za kolik: dobrovolné vstupné



V kostele sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích zazní v sobotu večer tóny barokní hudby v podání Michaely Katrákové a Martina Vydry. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na opravu kostela.

V Manětíně vystoupí Trio di Praga

Kdy: 18. července od 19 hodin

Kde: zámecký sál v Manětíně

Za kolik: 150 Kč, důchodci 90 Kč, děti 20 Kč



S programem Kouzlo opery, operety a muzikálu vystoupí v sobotu večer v Manětíně Trio di Praga tvořené houslistou Alexandrem Shonertem, klavíristkou Natálií Shonert a zpěvačkou Janou Ryklovou. Během koncertu zazní díla od autorů jako Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana či Andrew Lloyd Weber. Předprodej vstupenek probíhá v manětínském informačním centru.

Stand-up comedy, koncert a pohádka ve Štruncových sadech

Kdy: 17. - 19. července

Kde: Letní scéna ve Štruncových sadech

Za kolik: 150 - 280 Kč



Program na letní scéně v Plzni bude pokračovat v pátek od 18.30 hodin vystoupením stand-up komika Dominika Heřmana Lva, v sobotu ve stejný čas začne koncert skupiny Medvěd 009 a v neděli uzavře víkend dětské představení Štístko a Poupěnka.

Křimické kulturní léto: František Nedvěd a Rybářský den se skupinou Hibaj

Kdy: 17. a 18. července

Kde: Křimice

Za kolik: koncert Fr. Nedvěda 300 Kč, Rybářský den 50 Kč



Křimické kulturní léto pokračuje dvěma akcemi. V pátek od 19 hodin vystoupí v zámeckém parku František Nedvěd se skupinou Tie break. V sobotu pak ve 13 hodin začne v restauraci U Mže akce, která spojí rybářské závody, program pro děti a od 17 hodin zahraje skupina Hibaj.

Na Kozlu připravili zámecké trhy a besedu s Josefem Zímou

Kdy: 19. července od 10 a 15 hodin

Kde: zámek Kozel

Za kolik: trhy zdarma, setkání s Josefem Zímou 200 - 250 Kč



Zámecké trhy se chystají na tuto neděli na zámku Kozel. Čekat tu na vás bude chutné jídlo, dobré pití a originální řemeslné produkty. Vstupné do areálu bude zdarma. Komentované prohlídky zámku budou zpoplatněny dle standardního ceníku. Odpoledne se pak v jízdárně zámku koná Setkání Josefa Pospíšila, tentokrát bude jeho hostem populární zpěvák, herec a moderátor Josef Zíma.

V Čižicích a v Ledcích zahraje Sifon

Kdy: 17. a 18. července od 21 hodin

Kde: parket Čižice, hřiště v Ledcích

Za kolik: neuvedeno



Hned dvakrát si mohou rockeři během víkendu užít plzeňskou stálici Sifon. V pátek v Čižicích i v sobotu v Ledcích začíná její koncert ve 21 hodin.

Poutníci přijedou do Nepomuku

Kdy: 17. července od 20 hodin

Kde: Malá letní scéna v Nepomuku

Za kolik: 150 Kč



Poutníci, kteří letos obrážejí česká města s programem 50 let v country, zamíří v pátek na Plzeňsko. Od 20 hodin zahrají na Malé letní scéně nedaleko nepomuckého náměstí.

Archeologické léto zve do rezervace Krašov

Kdy: 19. července od 13.30 hodin

Kde: Krašov

Za kolik: zdarma



Archeologický ústav Akademie věd ČR pořádá ve spolupráci s místními organizacemi v rámci akce Archeologické léto procházky po různých místech po republice, např. zaniklých vesnicích, zříceninách či středověkých hradištích. Na Plzeňsku se tentokrát můžete vydat v neděli od 13.30 do přírodní rezervace Krašov. Akce je bezplatná, je však nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu www.archeologickeleto.cz.

Připomeňte si plzeňskou historii při komentovaných procházkách

Kdy: dle zvoleného tématu

Kde: sraz u Infocentra na náměstí Republiky

Za kolik: 150 Kč, zlevněné 80 Kč



I letos plzeňské Informační centrum přichystalo komentované prohlídky města. O tomto víkendu je na výběr ze tří témat. V pátek od 17 hodin Báje a pověsti plzeňské, v sobotu od 15 hodin To nejlepší z Plzně a ve stejný den od 17 a 19 hodin Za tajemstvím výzdoby plzeňských domů. Vstupenky se kupují na plzenskavstupenka.cz.

Hrakuléto zahájí Hibaj

Kdy: 17. a 18. července od 21 hodin

Kde: plovárna Hradiště v Plzni

Za kolik: Koncert za 200 Kč, kino 50 Kč



V pátek a v sobotu začíná program letošního Hrakuléta na plovárně v Hradišti. V pátek zahraje skupina Hibaj, v sobotu se bude promítat Tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina. Začátky vždy ve 21 hodin, výtěžek ze vstupného půjde na charitativní účely.

Stodská pouť nabídne i koncert Wohnoutu

Kdy: 17. - 19. července

Kde: letní kin a stadion ve Stodu

Za kolik: zdarma, páteční a nedělní zábava v letním kině za 150 Kč

Třídenní program nabídne letošní Stodská pouť. V pátek ji zahájí od 20 hodin zábava v letním kině, kde zahrají skupiny What‘s In The Box, Wohnout a Pipes And Pints. Na sobotu je připraven zdarma celodenní program v letním kině a na stadionu, v neděli uzavře celou slavnost další zábava v letním kině, od 17 hodin zahrají DOA Rock a Turbo. Celý program najdete zde.

V Dolní Lukavici připravili mexický večer

Kdy: 18. července od 18 hodin

Kde: Hospůdka Chovatelna v Dolní Lukavici

Za kolik: zdarma



Večer s příchutí Mexika přichystali na sobotu v dolnolukavické hospůdce Chovatelna. V 18 hodin ho zahájí přednáška o Mexiku od Slávka Honzíka, v 19.30 hodin pak naváže ochutnávka mexických specialit. Po celý večer bude hrát mexická hudba, hosté v sombrérech a kostýmech jsou vítáni.