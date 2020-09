Rock Start festival v Hrádku

V rámci rockového festivalu v Hrádku u Rokycan vystoupí v sobotu 5. září Děda Mládek Illegal band, Pilsen Queen Tribute band, X-Cover, Michal Šindelář či kapela Sebranka. Pro děti bude nachystáno divadlo.

KDY: 5. září

KDE: Hrádek

Den obce Raková



V Rakové bude v sobotu 5. září slavnost. Veteran klub Rokycany vystaví veterány, pro děti bude připraven skákací hrad, obří skluzavka a velké trampolíny. Od 15 hodin vystoupí Kabát revival, od 20 hodin Olympic revival. Vstupné na celý den činí 250 Kč, děti do 10 let zdarma.



KDY: 5. září

KDE: Raková

Hasiči ve Štítově slaví

Členové sboru dobrovolných hasičů ve Štítově si letos připomínají 115. narozeniny. Oslavu plánují na pátý záříjový den. Sraz domácích i hostů je od 12.30 do 13 hodin. Následuje krátké ohlédnutí za historií SDH a ve 14 hodin bude oficiálně přivítán nový stroj do vozového parku. Následuje soutěž Štítovecká hadice.

KDY: 5. září

KDE: Štítov

Dobřívští zvou na výstavu



Tělocvičná jednota Sokol Dobřív oslavuje letos 130 let existence. V zasedačce obecního úřadu se kvůli jubileu chystá výstava. Její vernisáž bude v pátek 4. září od 18 hodin a pozvaný je i zástupce ČOS, který předá stuhu k výročí. Veřejnost si pak může fotografie a dokumenty prohlédnout v sobotu i v neděli mezi 10. a 17. hodinou. Od pondělí 7. do čtvrtka 10. 9. bude expozice zpřístupněna od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.



KDY: 4. září

KDE: Dobřív