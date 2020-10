Předsálí sokolovny v Jiráskově ulici je zítra mezi devátou a dvanáctou hodinou dějištěm dětské burzy. Se zaměřením na oblečení, boty, hračky, sportovní potřeby, těhotenské oděvy, atd. Čisté a nepoškozené zboží organizátorky přijímají dnes v podvečer, výdej neprodaných věcí bude v neděli.

Můj kamarád méďa

Kdy: do neděle 4. října

Kde: muzeum v Rokycanech

Za kolik: na místě

Už jen do neděle je v hlavní budově muzea (za kostelem) zpřístupněna expozice plyšových hraček s názvem Můj kamarád méďa. Pokud jste zatím prohlídku nestihli, máte na to už jen tři dní. Vždy od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.

Rokycany fandí florbalu

Kdy: 4. října od 11 hodin

Kde: hala házené

Za kolik: zdarma



Neděle je v házenkářské hale plná florbalu. Před polednem tu zahájí boje dorostenky v rámci první ligy. Divizní muži přivítají Pacovské Honzíky od 17 hodin.

Kamenný Újezd s hasiči

Kdy: 3. října od 11 hod.

Kde: Prostor pře úřadem

Za kolik: zdarma

Další ročník Memoriálu Josefa Blechy uspořádají zítra dobrovolní hasiči v obci u Rokycan. Začínají dopoledne před sídlem úřadu a na programu bude požární útok mužů i žen. Na bývalého starostu opět zavzpomínají reprezentanti sborů z Rokycanska i okolních okresů.

Zbirožská výstava končí

Kdy: do neděle 4. října

Kde: městské muzeum

Za kolik: výstava fotografií, jejichž tématem jsou rybníky kolem Kařezu a autorem je Alois Crk, vrcholí.



Snímky muže, který se pohybuje přírodou čtyřicet let a je vedoucím Fotoklubu Hořovice, si lze prohlédnout do této neděle. Dnes od 9 do 12 a od 12.30 do 16 hodin, v sobotu 3. 10. od 10 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. V neděli od 10 do 12 a od 12.30 do 15.00!

Derby v Rokycanech

Kdy: 3. a 4. října od 15 hodin

Kde: stadion FC, Husovy sady

Za kolik: na místě

Zajímavý fotbal nabízejí muži FC. Zítra divizi a v neděli 1. A třídu s Radnicemi!