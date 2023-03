V Plzeňském kraji přinese tento víkend například oblíbený festival světla Blik Blik, Den otevřených dveří ve vodárně, koncert skupiny Abba Stars či první farmářské trhy v roce. Do Kralovic dorazí letos poprvé Rakovnický rychlík a na Šibeničním vrchu u Velhartic přivítají jaro Keltským telegrafem.

Součástí Dne otevřených dveří ve Vodárně Plzeň bude vedle komentovaných prohlídek úpravny vody a čističky odpadních vod i zábavný program u administrativní budovy v Malostranské ulici. | Foto: Filip Nekola

Plzeňsko

Město rozzáří festival světla

Kdy: pátek 24. a sobota 25. března od 19.00 do 24.00

Kde: Plzeň

Za kolik: základní vstupné 150 korun

Proč přijít: Posedmé se v Plzni uskuteční festival světla Blik Blik. V pátek a v sobotu večer nabídne čtrnáct instalací od umělců z několika zemí, v DEPO2015 a v budově generálního ředitelství Plzeňského Prazdroje budou dvě placené, ostatní ve veřejném prostoru jsou zdarma. Stokorunu navíc si budou muset připravit zájemci o účast na workshopu Born to be Wild v Depu, kde si návštěvníci budou moci vyrobit svítící brýle. V lokalitě U Branky pak výsledky své práce předvedou absolventi Školy videomappingu, která se jako součást festivalu uskutečnila v Plzni poprvé.

Vodárna se otevře veřejnosti

Kdy: sobota 25. března, od 10.00 do 16.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Už tradičně zve Vodárna při příležitosti Světového dne vody na Den otevřených dveří, uskuteční se tuto sobotu od 10 do 16 hodin. Veřejnosti se otevřou její dva největší provozy – úpravna vody na Homolce a ČOV Plzeň v Jateční ulici. V obou provozech se budou konat i komentované prohlídky, registrace zájemců na https://registrace.vodarna.cz/. U hlavní administrativní budovy vodárny v Malostranské ulici bude připraven zejména pro malé návštěvníky bohatý program.

Šeříkovkou budou znít hity od Abby

Kdy: sobota 25. března od 20.00

Kde: KD Šeříkovka, Plzeň

Za kolik: 380 korun v předprodeji, 500 korun na místě

Proč přijít: V Kulturním domě Šeříkovka v Plzni na Slovanech se v sobotu večer uskuteční odložený, původně vánoční, koncert skupiny Abba Stars, nejlepší tuzemské tribute kapely švédské legendy. Dvouhodinový program bude plný jejích největších hitů.

V Plzni vynesou Moranu

Kdy: neděle 26. března od 10.00

Kde: Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: O páté neděli postní (zvané „smrtné“) bude z Plzně vynesena zima, personifikovaná do podoby Morany. Společný průvod vyjde od hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni v 10 hodin a vydá se směrem k soutoku Mže a Radbuzy. Na místě účastníci vhodí loutku do Berounky a následně se odeberou zpět do Plzně s „létem“.

Začínají farmářské trhy

Kdy: sobota 25. března od 8.00 do 12.00

Kde: nám. Republiky v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jedním z důkazů, že jaro konečně přišlo do Plzně, budou v sobotu dopoledne první farmářské trhy na náměstí Republiky. Po zimní přestávce opět farmáři a prodejci lokálních potravin postaví své stánky mezi radnici a katedrálu sv. Bartoloměje. Trhy budou otevřené od 8 do 12 hodin.

Nepomuk láká na velikonoční jarmark a farmářský trh

Kdy: sobota 25. března od 8.00 do 12.00

Kde: Nepomuk

Za kolik: zdarma, divadelní představení za 50 korun

Proč přijít: Novou sezonu Nepomuckých trhů odstartuje v sobotu od 8 do 12 hodin velikonoční jarmark a farmářský trh na náměstí Augustina Němejce. Téměř padesát prodejců přijede s farmářskými i řemeslnými produkty, včetně velikonočního sortimentu. O hudební doprovod se postará Duo HARHOU, sourozenecké duo zaměřené na českou lidovou hudbu. V Městském muzeu se budou ve stejném čase malovat velikonoční vajíčka a prodávat velikonoční perníčky. Od deseti hodin v přednáškovém sále muzea začne divadelní představení pohádky Čípak je to vajíčko? v podání Divadélka KOS. Za zhlédnutí pohádky zaplatí návštěvníci 50 Kč. Vstup na trhy je zdarma. Na Zelenohorské poště pohostí návštěvníky od 9 do 12 hodin Nepomucké kuchařinky.

Do Kralovic dorazí Rakovnický rychlík

Kdy: sobota 25. března

Kde: Kralovice

Za kolik: dle ceníku

Proč přijít: V sobotu opět zahájí provoz oblíbený víkendový výletní vlak Rakovnický rychlík na trase Praha hl.n. - Křivoklát - Rakovník – Kralovice. V soupravě bude mimořádně řazen barový vůz Bixovna, na nádraží v Kralovicích bude k vidění výstavka k historii a možné budoucnosti dráhy Rakovník - Mladotice a návštěvníci si zde budou moci pořídit upomínkové předměty. Z Prahy vlak vyráží v 9.15, na Plzeňsko dorazí před polednem, kdy v 11.51 zastaví v Kožlanech a v 11.55 v Kralovicích. Zpět se vydá v 15.19.

Koná se první Kramolínská tančírna

Kdy: sobota 25. března od 14.00

Kde: Kramolín u Nepomuka

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Poprvé po zimní přestávce se v Hospodě U Kubátů v Kramolíně u Nepomuka uskuteční Kramolínská tančírna. K tanci a poslechu při ní od 14 hodin zahraje Skalanka ze Švihova. Vstupenky je možné si zamluvit na telefonním čísle 725 851 874.

Festival Jeden svět slaví pětadvacátiny

Kdy: do neděle 26. března

Kde: Plzeň

Za kolik: 60 – 110 korun

Proč přijít: Do neděle se bude konat v kulturním centru Moving Station, knihovně města Plzně a na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Letošním tématem je Cena bezpečí, festival představí dokumenty, které řeší téma nejistoty a hledání bezpečí v životě jednotlivce i v celé společnosti. Jeden svět letos také oslaví pětadvacáté narozeniny, které připomene streamem a nejvýraznějšími dokumenty z uplynulých ročníků. Program je na webu jedensvet.cz. Festival doprovází i výstava o policejním násilí na lidech bez domova. Do 5. dubna budou na mostě Ivana Magora Jirouse umístěny plakáty s citáty plzeňských městských strážníků, ilustrované fotografiemi rekonstruujícími akty násilí.

Domažlicko

V Domažlicích zvou na Chodský bál

Kdy: sobota 25. března od 20.00

Kde: velký sál MKS Domažlice

Za kolik: 200 korun v chodském kroji, 250 korun bez kroje

Proč přijít: Na taneční parket zvou v Domažlicích, kde se v sobotu koná XXIII. Chodský bál. K tanci a poslechu zahraje Vrchovanka s kapelníkem Petrem Němcem. Dále vystoupí Haltravan, Chodský soubor Mrákov, Domažlická dudácká muzika, Canzonetta a Národopisný soubor Postřekov. Večerem bude provázet Petr Buršík. Vstupenky jsou k mání v předprodeji v MIC Domažlice, tanečníci v chodských krojích mají vstupné levnější.

Velikonoční výstava bude prodejní

Kdy: 27. března až 30. března

Kde: sály MKZ Horšovský Týn

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Pokud si chcete udělat před Velikonocemi radost něčím malým, vyrazte hned po víkendu na prodejní výstavu do MKZ Horšovský Týn. Své výrobky tu nabídnou děti ze ZŠ a OŠ Horšovský Týn, dětských domovů ze Staňkova a Horšovského Týna, Robinsona Klenčí pod Čerchovem a Výchovného ústavu a Dětského domova se školou Hostouň. V pondělí je výstava přístupná od 12 do 16 hodin a do čtvrtka pak od 8 do 16 hodin. Výstava bude ve středu 29. března doplněna od 9 do 15 hodin ukázkami a ochutnávkami.

Klatovsko

Pláničtí zahrají komedii Agentura Drahoušek

Kdy: pátek 24. března od 20.00

Kde: Divadlo Klatovy

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Vydělávat se dá prakticky na všem, to víme. A ví to i paní Eliška Kohoutová, která se vrhla do byznysu sňatkového. Její Agentura Drahoušek nabízí světlo na konci tunelu pro nešťastné a osamocené jedince, kteří hledají spřízněnou duši či lásku na celý život. To, že při takovém seznamování může dojít k nečekaným situacím, si jistě každý dokáže představit. Žena činu Eliška se ale nenechá nikdy zaskočit a nebojí se sáhnout do řad vlastní rodiny, aby uhasila, co hoří. Nenechte si ujít komedii Divadelního spolku Plánice.

V Sušici bude Design market

Kdy: sobota 25. března od 10.00

Kde: Sokolovna Sušice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Poznejte šikovné české tvůrce a jejich dokonalé a s láskou vyráběné produkty. Ochutnejte dobroty z lokálních zdrojů a vychutnejte si jedinečné prostředí plné kreativity. Design market v sušické sokolovně zaplní stánky s oblečením, šperky a doplňky, kosmetikou, dekoracemi, keramikou, zbožím pro mazlíčky. Chybět nebudou ani různé dobroty a občerstvení.

Jaro přivítá Keltský telegraf

Kdy: sobota 25. března od 18.30

Kde: Šibeniční vrch u Velhartic

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Na akci jsou vítáni všichni s keltskou duší a láskou k přírodě. Přesně v 19.30, jako všude jinde, zapálí na jihozápadě Šibeničního vrchu oheň a přivítají jaro. Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec. V Evropě, a tedy i u nás jej k dokonalosti dovedly keltské kmeny a využívalo se jej ještě ve středověku, kdy na vrcholcích kopců vyrostly strážní hrady a tvrze.

Rokycansko

Ve Strašicích zahraje saxofonové kvarteto

Kdy: sobota 25. března od 17.00

Kde: Strašice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Sobotní podvečer ve Spolkovém domě Strašice zpestří koncert saxofonového kvarteta Atam. Od 17 hodin zazní sklady Glenna Millera, George Gershwina a dalších.

V Ejpovicích je jarmark

Kdy: sobota 25. března od 10.00 do 17.00

Kde: Restaurace U Salcmanů, Ejpovice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: V sále ejpovické restaurace U Salcmanů se v sobotu uskuteční velikonoční flér jarmark. Vedle možnosti pořídit různé rukodělné výrobky s velikonoční tematikou nabídne i dílničky pro děti.

Tachovsko

V družině budou k vidění vláčky

Kdy: sobota 25. a neděle 26. března

Kde: Tachov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Železniční modely jako zábavu v každém věku představí jedinečná výstava v družině tachovské základní školy v Zárečné ulici. K vidění tu však budou nejen různé vlakové soustavy, ale také železnice ze stavebnice LEGO. Setkáte se tu s hračkami s železniční tématikou pro nejmenší, prvními vláčkodráhami, které umožňují stavbu těch nejjednodušších tratí. Chybět nebude kolejiště v analogovém i digitálním provedení. Na vystavených modelech bude možno současně porovnat kvalitu železničních modelů od 60. let minulého století až po současnou produkci českých i zahraničních firem. V sobotu bude výstava k vidění od 10.00 do 17.00 a v neděli pak od 10.00 do 16.00.

V restauraci zazní jazzové skladby

Kdy: sobota 25. března od 20.00

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jazzové trio The Šnytrs z Plzně zahraje v restauraci Piano v Konstantinových Lázních. Kapela hraje ve složení Jan Techl, který hraje na klavír, Petr Pagáč na saxofon a Martin Adamovský na kytaru a octaver. V jejich podání zazní známé jazzové songy.

Divadelní představení připomene film Pelíšky

Kdy: sobota 25. března od 19.00

Kde: Černošín

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Legendární Pelíšky přepracované na Postýlky můžete vidět v KSC Vlčák v Černošíně. Čestného úkolu přetvořit známou filmovou komedii do divadelního představení se zhostil spolek DIVOCH ze Stříbra, který slibuje skvělé herecké obsazení, tradiční filmové hlášky a určitě nebudou chybět ani oblíbené scény, jak postelová, tak ta s elektrickou troubou.