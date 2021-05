S oblíbenou muzikálovou show Josef a jeho pestrobarevný plášť se v sobotu rozloučí muzikálový soubor Divadla J. K. Tyla v Plzni. Bude to on-line přenosem posledního představení, které se odehrálo bez veřejnosti v polovině dubna na Nové scéně DJKT. Derniéru plzeňského nastudování prvního a zároveň jednoho z nejpopulárnějších děl legendární autorské dvojice Andrew Lloyd Webber a Tim Rice bude možné sledovat od 19.00 po zakoupení vstupenky na odkazu www.stream.theatre/season/129.

Derniéra se kvůli konci platnosti licenčních smluv měla uskutečnit už loni v listopadu, to však kvůli koronaviru nevyšlo. „Mám velkou radost, že londýnská licenční agentura po jednáních odsouhlasila našemu divadlu možnost jejího ‚opožděného‘ uskutečnění,“ říká ředitel divadla Martin Otava. Ani šéf muzikálu DJKT Lumír Olšovský neskrývá své nadšení z této možnosti: „Těší mě důvěra zahraniční agentury k muzikálu DJKT, díky které se diváci budou moci s touto oblíbenou prvotinou rozloučit z pohodlí svých domovů.“

V neděli pak divadlo pozve své diváky na další muzikálový program. V 10.30 hodin začne na YouTube kanálu divadla Muzikálové matiné Pavla Klimendy. Program, kterému budou hosty Charlotte Režná, Tomáš Savka a Soňa Vimrová, se bude vysílat v přímém přenosu a z licenčních důvodů nebude možné si jej přehrát později.

Projděte se u slavné vyhaslé sopky

Naučná stezka Komorní hůrka je zaměřená na geologii a historii. Zajímavé informace najdete na 3 informačních tabulích. Její začátek najdete v osadě Komorní Dvůr. Vyhaslá sopka Komorní hůrka vešla do vědeckého zájmu zejména v 19. století, kdy pomohla usmířit dva nesmiřitelné tábory vědců. Tehdy byla geologie jako věda ještě v plenkách. A tak tehdejší odborníci netušili, jakým způsobem přesně vznikají horniny na zemi. Vědci se rozdělili na dvě skupiny, jedni věřili, že horniny vznikají ukládáním ve vodě a druzí měli za to, že vznikají vulkanickou činností. Jedni si říkali neptunisté a druzí plutonisté. Neptun je v mytologii totiž bohem vod a moří a Pluto je bohem ohně a podsvětí.

Básník a přírodovědec Johann Wolfgang von Goethe tehdy navrhl, aby se do podzemí sopky vyrazila štola. Tou měli geologové zjistit, zda jde skutečně o sopku. Během ražby 300 metrů dlouhých chodeb, kdy práce trvaly 3 roky, se opravdu podařilo najít ztuhlou přívodní dráhu vulkánu a dokázal se fakt, že je vrch sopečného původu.

Běh pro Paměť národa

Šestý ročník benefičního Běhu pro Paměť národa se se koná až do neděle 23. května. Letos se účastníci vzhledem k protiepidemickým opatřením budou muset obejít bez tradičního hromadného startu. Na vyznačené trasy v parcích a lesích se vydají individuálně sami anebo s rodinou. V Plzeňském kraji se letos běží v Plzni, ale i v Plané na Tachovsku a v Sušici na Klatovsku. Běžci mohou svůj běh symbolicky věnovat vybrané osobnosti. Nejčastěji běhají za Miladu Horákovou, letce RAF nebo vlastní babičku či dědu. V Plzni je start i cíl běhu u Ranče Šídlovák. Trasa, která bude viditelně označena, poté vede lesy okolo Boleveckých rybníků. Účastníci si mohou vybrat tratě v délce 1, 5 či 10 kilometrů. V Sušici je start a cíl u koupaliště. V Plané se startuje i finišuje u parkoviště v Revoluční, u tenisových kurtů a skate parku. Startovné činí 300 Kč a putuje na podporu dalšího natáčení vzpomínek pamětníků. V celé republice jsou zaregistrovány více než čtyři stovky běžců. Registrace je možná na webu behpropametnaroda.cz, kde najdete podrobné informace o kategoriích a o vyznačených trasách v jednotlivých obcích.

Příběh O třech synech

Na on-line premiéru v přímém přenosu zve plzeňské Divadlo Alfa. Příběh O třech synech uvede divadlo na YouTube kanále Alfa zírá zítra. Pohádka vypráví o třech bratrech, kteří se mají rádi a drží spolu. Jejich pouto ovšem prověří těžká zkouška – všichni tři se zamilují do jedné dívky. Rozejdou se do světa, aby pro ni na strastiplných cestách našli ten nejpodivuhodnější dar.

Gustav Altman vystavuje fotky

Fotil jsem a fotím. Tak se jmenuje výstava snímků tachovského fotografa Gustava Altmana, která je nyní k vidění v Muzeu Českého lesa v Tachově. Výstava vznikla v rámci velkého altmanovského výročí. Letos je to sto let od narození tachovského fotografa Hynka Altmana, Gustavova otce. Muzeum má otevřeno v pracovní dny od 9 do 16 hodin (ve středu do 17 hodin) a o víkendu od 10 do 16 hodin.

Den s veverkou

V rámci Mezinárodního dne biologické rozmanitosti se v sobotu ve venkovních prostorách Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem koná Den s veverkou. Program zaměřený právě na veverku obecnou je určený především dětem. Ty si prověří, jak dobře veverku znají, a dozvědí se, že mohou např. pomoci s jejím mapováním. Na dané téma bude přednášet Lucie Koryťáková Nováková, děti pak čeká i tvořivá dílna s Marií Kobesovou. V případě vydatného deště se akce neuskuteční. Více informací na telefonním čísle: 728 496 075.

Po stopách Mattoniho

Udělejte si v sobotu výlet do Kyselky. Můžete se tam vydat na komentovanou prohlídku s průvodcem po stopách Heinricha Mattoniho. Je třeba se registrovat na e-mailu: : prohlidky.kyselka@seznam.cz. S sebou si vezměte potvrzení o negativním testu na covid-19.

Individuální prohlídky památek na Klatovsku

Kostel sv. Mořice na Mouřenci u Annína bude mít každou sobotu od 11 do 13 hodin otevřeno. Zatím se nebudou konat komentované prohlídky, kostel si však návštěvníci mohou prohlédnout individuálně. V sobotu je možné prohlídku Mouřence spojit i s návštěvou další památky na Annínsku. Od 14 do 15 hodin bude podobným způsobem otevřená sklářská kaple s hrobkou rodiny Schmid nad sklárnou a hotelem v Anníně.

Autokino promítne thriller

Další snímek si na sobotu připravilo klatovské autokino. Tentokrát promítne francouzský thriller Anna, který vypráví o top modelce, za jejíž půvabem se skrývá tajemství, kvůli kterému se ocitne v centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících tajných služeb. Vstupenky je možné rezervovat na webu www.AutoKinoKlatovy.cz. Kino otevírá ve 20.45 hodin a promítá se od 21.30 hodin.

Horažďovická 50 je za dveřmi

Nejstarší dálkový pochod v Čechách, Horažďovická padesátka, se uskuteční tuto sobotu 22. května. Pro pěší jsou připraveny trasy v délce 15, 25, 50 a 100 kilometrů a pro cyklisty 15, 30, 50 a 100 kilometrů. Rodiny s dětmi si mohou projít sedmikilometrovou trasu, která je vhodná i pro kočárky. Start i cíl je na nádvoří zámku v Horažďovicích. Časy startů jsou různé. Popisy tras a mapy najdete na webu hd50.webnode.cz či na facebookové stránce Horažďovická padesátka. Bližší informace poskytne Rudolf Dvořák na telefonním čísle 602 844 625 nebo na e-mailové adrese horazdovicka50@ seznam.cz.