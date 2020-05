V Rokycanech dnes závodí atleti

Kdy: pátek od 13 hodin

Kde: Rokycany

Za kolik: zdarma

V areálu Jižního předměstí mezi bytovkami U Václava se dnes od 13 do 19 hodin uskuteční atraktivní atletický mítink. Atletickou akci zahájí kategorie žactva a zhruba od 15 hodin se představí junioři, dorostenci i dospělí. Na pořadu jsou běhy na 60, 150 a tisíc metrů i skok do dálky (jen tři pokusy).

Brána zbirožského zámku se otevírá

Kdy: od soboty 16. května

Kde: Zbiroh

Za kolik: zdarma



V sobotu v deset hodin bude zpřístupněn anglický park, který je součástí zámku nad Zbirohem. Návštěvníci mohou využít lanové centrum, minigolf i stánek s občerstvením. Dominanta se pochlubí i novým nádvořím. Vnitřní prostory budou zpřístupněné od pondělí 25. května.



Za Šantorou k Bílému medvědovi

Kdy: sobota 16. května od 20 hodin,

Kde: Plzeň

Za kolik: vstupné dobrovolné

Jiří Šantora alias The Fool se v sobotu představí v plzeňském hudebním klubu Bílej medvěd (sídlí v Prokopově ulici). Zahajuje po nucené pauze na zahrádce irskými a rockovými skladbami. Rokycanští fanoušci mohou v sobotu za muzikantem a doma se dočkají 4. 6. na nádvoří knihovny.

Demarkační čára startuje sobotou

Kdy: sobota 16. května

Kde: Rokycany

Za kolik: základní vstupné 120 korun

Rokycany Muzeum na demarkační linii je na okraji okresního města poprvé zpřístupněné tuto sobotu. Do konce června lze zařízení navštívit výlučně o víkendech (sobota i neděle mezi 9. a 17. hodinou). Od 1. 7. do 31. 8. je zde otevřeno denně, opět od 9 do 17 hodin.

Pohádkový statek otevírá vrata

Kdy: sobota, neděle od 10 do 17 hodin

Kde: Vranovice

Za kolik: 50 korun

Nevšední zařízení v centru Vranovic hlásí start sezony. Dnes i zítra jsou do Pohádkového statku zvaní malí i odrostlejší návštěvníci za jednotných 50 Kč na osobu. V sobotu od patnácti hodin zde má premiéru příběh O čarodějnici Senekůře a kromě toho si lze prohlédnout stodolu, zvířecí říši a věnovat se hrám i zábavě.