Cesta začíná v Rokycanech před firmou Wexler a její konec je na zámku Kozel nedaleko Šťáhav. Během krásné trasy na děti čeká 35 stanovišť s pohádkovými bytostmi z kouzelného světa a také sladká odměna, kterou děti získají po splnění lehkého úkolu.

Celá trasa je příjemná a vhodná i pro kočárky. Na vrcholu Maršál bude rozdělaný oheň a lze si opéct špekáčky či odpočinout. Cíl je na loveckém zámku Kozel, kde si v zámecké zahradě můžete koupit zmrzlinové poháry a malé občerstvení. Přes zámeckou zahradu se dostanete až na vlakovou zastávku Šťáhlavice, odkud jede vlak zpět do Rokycan. Časy odjezdů ze stanice budou obeznámeny při startu do Pohádkového lesa.

Sraz všech účastníků a start je od 8:00 do 9:30 před již zmiňovanou firmou Wexler. U vstupu do pohádkového lesa si budete moci umýt ruce v desinfekci. Doporučujeme rozestupy na dva metry a na stanovištích se moc neshlukovat. Jako první stanoviště vaše děti uvítají opět koně krále Filipa. Další pohádkové bytosti prozrazovat nebudeme. Počasí by mělo být krásné a slunečné, tak si nezapomeňte vzít dostatek pití a potřebné věci na opékání.

Další tipy na víkend:

V Depu zahraje Vypsaná fixa

Kde: areál DEPO2015, Plzeň

Kdy: pátek 19. června, 20 hodin

Za kolik: 350 Kč

Další z koncertů oblíbených skupin bude hostit plzeňský areál DEPO2015. V pátek tu vystoupí Vypsaná fixa i se svými hity Mažoretka nebo Antidepresivní rybička.

Děti si mohou projít pohádkovou stezku



Kde: ZOO Plzeň

Kdy: sobota 20. června, 10 – 17 hodin

Za kolik: vstup na akci je v ceně vstupu do ZOO



Na pohádkové stezce vás v ZOO čeká od 10 do 17 hodin celodenní program pro děti s tématem oblíbených klasických i moderních pohádek. Na stezce budete plnit různé úkoly, za které vás na konci čeká odměna. Další soutěže v různých disciplínách se pak budou konat od 14 hodin před tropickým pavilonem.

Farní zahrada pořádá společnou výsadbu záhonů

Kde: Farní zahrada Spálené Poříčí

Kdy: sobota 20. června od 9 hodin

Za kolik: zdarma

Přijďte se podívat na farní zahradu ve Spáleném Poříčí a pomoci s výsadbou květinových záhonů. Součástí revitalizace farní zahrady je osazení trvalkových záhonů, které budou zpestřovat zahradu a zároveň poskytovat květy pro výzdobu kostela, který je otevřen pro všechny. Občerstvení zajištěno.

Folk na zámku počtrnácté



Kde: zámek Spálené Poříčí

Kdy: sobota 20. června, 17 hodin

Za kolik: 120 Kč



Už počtrnácté se ve Spáleném Poříčí uskuteční festival Folk na zámku. Od 17 hodin na vás čekají vystoupení skupin Lazar band, Regent band, Frýda And Company a The Origin.

Hudba i poezie na zámku v Nebílovech

Kde: zámek Nebílovy

Kdy: neděle 21. června, 17 hodin

Za kolik: dobrovolné vstupné

Svoji novou knihu uvede v neděli na zámku v Nebílovech český básník Ivo Hucl. Večer doprovodí i hudební legendy Vladimír Václavek a Josef Ostřanský s temnými odlesky kapely Dunaj a jazzový virtuóz na saxofon a klarinet Marcel Bárta. Program uvádí režisér a herec Jakub Doubrava.