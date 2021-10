Dva tucty tvůrců a sběratelů panenek přijedou o víkendu do Plzně na 3. ročník Festivalu panenek. Návštěvníci přitom budou mít možnost rozhodnout o majiteli nejlepší a nejkrásnější panenky v několika kategoriích. „Každá panenka, přihlášená do soutěže, má svůj příběh. S tím se diváci, kteří rozhodují o cenách, seznámí během rozhovorů s vystavovateli," říká Jiřina Havlová z plzeňského Muzea panenek, která festival připravuje.

„Chceme také ukázat široké veřejnosti dovednosti našich předků. Naučit zájemce, jak si sami doma mohou opravit panenku, medvídka nebo kočárek po mamince či babičce. Příchozím se naskytne také možnosti zakoupit si unikátní panenky nebo doplňky pro ně či vyhrát v bohaté tombole," dodala organizátorka festivalu.

Program nabídne i zajímavosti z historie panenek, jejich opravnu a další, v sobotu vystoupí zpěvák Jarek Šimek. Akce se koná ve Vinotéce a galerii Na Roudné 59 po oba víkendové dny od 9 do 18 hodin. Vstupné je 100 Kč, děti 50 Kč.

Depo obsadí nejmenší děti

Plzeňský areál DEPO2015 bude od pátku do úterý patřit nejmladší generaci. V prostorách autobusové haly a ateliéru totiž zakotví originální festival KUK, který přináší hravé aktivity pro rodiče s dětmi od 10 měsíců do 3 let. Malí návštěvníci se svým doprovodem se mohou těšit na čtyři divadelní představení pro nejmenší, jeden speciální koncert vážné hudby pro rodiče s batolaty, čtyři pohybové a hudební babyworkshopy a také na denně otevřenou obří hernu s velkým bludištěm, kuličkodráhou, hravými tabulemi, originálním haptickým kobercem, měkoučkou nafukovací prolézačkou a dalšími lákadly, která ocení všichni malí průzkumníci.

„V DEPO2015 se snažíme vytvářet kulturní program nejen pro dospělé, ale i pro rodiny s dětmi. Jsme proto nesmírně rádi, že můžeme hostit festival KUK, který přináší umělecké zážitky úplně nejmladší generaci a vychová tak diváky, kteří se k nám budou za kulturou v budoucnu vracet,“ říká programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán.

Na všechny programové aktivity i na hernu je omezená kapacita tak, aby návštěva byla pro rodiče s malými dětmi co nejbezpečnější a komfortní. Více informací o programu spolu s popisem jednotlivých aktivit naleznou zájemci na webu depo2015.cz, vstupenky jsou v prodeji na goout.cz.

Do prazdroje za minipivovary

Festival Brewstock pro všechny pivní nadšence se odehraje tuto sobotu a neděli na nádvoří Plzeňského Prazdroje. K ochutnání budou desítky druhů piv z českých minipivovarů. Začíná se v sobotu ve 14 hodin, vstup zdarma.

Žonglobalizace v borském parku

Žonglobalizace, festival nového cirkusu, vyvrcholí víkendovým programem v Borském parku. Zítra ve 13 hodin začíná Žonglobalizační sobota s řadou vystoupení, v neděli ji uzavře od 11 do 15 hodin Žonglobalizace pro děti s vystoupením pořádajícího spolku Žongléros Ansámbl, které začne ve 14 hodin.

Operní matiné v divadle

Na neděli od 10.30 hodin se ve foyer Vendelína Budila ve Velkém divadle v Plzni chystá operní matiné nového sólisty opery Divadla J. K. Tyla Jana Hnyka. Klavírní doprovod při hodinovém programu obstará Martin Marek. Vstupenky jsou v prodeji na plzenskavstupenka.cz

Soutěž o nejlepší jablkový štrúdl

Přijďte si zasoutěžit a předvést svůj domácí jablkový zázrak. V Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic se v sobotu bude konat v pořadí již šesté Šumavské štrúdlování. Od 14 do 15 hodin můžete odevzdat domácí recepty i upečené dobroty, v 16 hodin pak porota vyhodnotí vítěze, kteří poté obdrží ceny. Tou hlavní bude vyhlídkový let nad Šumavou. Zúčastněte se, nezáleží na tom, zda pečete podle receptu po babičce nebo podle receptu z internetu.

Zahrádkáři se sjedou do Klatov

Od pátku do pondělí 11. října můžete navštívit 32. ročník zahrádkářské výstavy konané pod názvem Zahrada Pošumaví, která bude k vidění v prostorách Střední školy zemědělské a potravinářské v Žižkově ulici v Klatovech. Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek v 10 hodin, v 15 hodin budou vyhlášeny výsledky soutěží. Výstava bude veřejnosti přístupná od pátku do neděle od 9 do 17 hodin, v pondělí pouze do 15 hodin. Vstupné na akci činí 30 Kč.

Vyrazte na Kašperk

Hrad Kašperk můžete navštívit i během října, a to vždy od čtvrtka do neděle od 10 do 16 hodin. Větší část hradu si můžete ve čtvrtek a v pátek projít sami, nahlédnete do paláce a navštívíte východní část hradu. Během víkendů lze s průvodcem absolvovat komentované prohlídkové okruhy Život na hradu nebo Proměny hradu. Na nádvoří je v otevírací době k vidění venkovní výstava na téma středověkého odívání ve 14. a 15. století.

Židovská komunita ve Velharticích

V hospůdce Na Kovárně ve Velharticích si tuto neděli 10. října můžete vyslechnout přednášku Pavla Koury na téma Historie židovské komunity ve Velharticích. Řeč bude o životě, příbězích a osudech rodiny Pollakovy od 19. století až po současnost. Akce začíná v 18 hodin.

Rudy Linka v Horšovském Týně

Koncertu známého jazzového kytaristy Rudyho Linky, spojeného s projekcí fotek z jeho vlastního archivu, se můžete zúčastnit zítra od 19 hodin v sále Městského kulturního zařízení v Horšovském Týně. Poslechnout si budete moci i vyprávění o lidech, kteří hudebníka inspirovali při cestě životem.

Veselé skladby o zvířátkách

Vtipné a hravé muzikálové představení pro děti s názvem Zvěřinec se v podání pražské dámské vokální kapely Yellow Sisters odehraje v sobotu v sále kulturního domu u nádraží v Klenčí pod Čerchovem. Vstupné činí 50 Kč.

Karlovarský kraj

Kolonádu zaplní několik odrůd jablek

Kolonáda v Mariánských Lázních ožije v neděli 10. října 2021 od 10 hodin populárním Lázeňským festivalem jablek. Devátý ročník akce nabídne soutěž rozmanitých druhů jablečného moučníku, hlasování o nejkrásnější jablko, výstavu odrůd ovoce typického pro náš kraj i pochoutky z regionálních surovin. „Akci pořádá Karlovarský kraj společně se Správou chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, s městem Mariánské Lázně a Českým zahrádkářským svazem,“ sdělila tisková mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Po pauze způsobené koronavirovou pandemií se opět vrací Lázeňský festival jablek na mariánskolázeňskou kolonádu.

Dosud se jednalo o jednu z nejvyhledávanějších akcí v Mariánských Lázních. Součástí akce je i vyhlášení vítězů soutěže Dobrota Karlovarského kraje o prestižní značku kvality regionálních výrobců potravin. „V programu festivalu nesmí chybět slavnostní salva Privilegovaného měšťanského střeleckého sboru královského města Stříbra, jarmark regionálních produktů a řemeslníků, ale také výstava Stromy v krajině či tvůrčí dílny pro malé i velké zájemce,“ vyjmenovala Jana Pavlíková. Chystá se také dopolední hudební vystoupení chebské skupiny Bernard Blues Band a festival zakončí koncert country rockové kapely Hillbillies.

V muzeu chystají pohádku

Muzeum Karlovy Vary uvede v neděli 10. října představení Loutkového divadélka Kahánek. Pohádka se jmenuje Švec a čert. Představení muzeum uvádí k aktuální výstavě Loutky z ateliéru Václava Lokvence a Antonína Neumayera. Divadlo funguje už od roku 1954.

Poslechněte si koncert v galerii

Hudební večer skladatele a pianisty Petra Mazocha se uskuteční v pátek 8. října od 19.30 hodin v Galerii výtvarného umění v Karlových Varech. Skladatel ve své tvorbě reflektuje současné tendence elektro-akustické ambientní hudby. Zpěvem ho doprovází Anna Ruth.

Na Bernardu se bude zas swapovat

Radostná výměna oblečení se odehraje na statku Bernard v Královském Poříčí na Sokolovsku. Pokud máte v šatníku, co byste rádi vyměnili za něco jiného, neváhejte a přijďte. Přinést můžete i obuv. Podávat se tam bude i káva a k tanci a poslechu navíc zahraje jazzová hudba. Začátek je 9. října od 15 hodin.

Vyrazte se podívat na bobří hráze

Návštěva bobřích hrází a hradů na Lesním potoce a určování podzimních druhů rostlin. To je náplň přírodovědné procházky, kterou si připravilo Muzeum Cheb. Trasa exkurze povede z Pomezí nad Ohří, kde je sraz všech zájemců v neděli 10. října v 10.35 hodin.