Bohatý program je připravený na 7. ročníku Plzeňského festivalu stepu. V pátek nabídne od 17 hodin flash mob více než stovky stepařů od nás i ze zahraničí na Anglickém nábřeží, v sobotu od 10.30 hodin ukázky stepařských studií na pódiu U Branky, od 13 hodin workshop pro veřejnost ve Studiu v DEPO2015 a večer od 19 hodin hvězdnou Stepařskou show v Měšťanské besedě. Vstup na venkovní vystoupení je zdarma. Více na plzenskyfestivalstepu.cz.

Připomenou Světový den záchrany života

Přijďte si ověřit svou znalost laické resuscitace. V rámci Světového dne záchrany života se v pátek v prostoru ředitelství Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje na Klatovské třídě č. 200 v Plzni koná osvětová akce, která má za cíl zvýšit povědomí o potřebě výuky resuscitace. Pro širokou veřejnost bude vymezen čas mezi 14. a 16. hodinou.

Koná se další roční Ex-Myslív

Tuto sobotu se bude v kulturním domě v Myslívě konat další, tentokrát 27. ročník populární gastronomické výstavy a soutěže EX–Myslív. Akce, jež se koná každé dva roky, se vždy účastní občané, ale i společenské organizace a podniky z regionu. Místní připravují soutěžní výrobky v různých kategoriích, výrobci regionálních potravin prezentují své produkty. Všechny exponáty jsou na závěr slosovány v tombole.

Coda a DOA rock míří do Staňkova

V Lidovém domě ve Staňkově se v sobotu od 20 hodin odehraje koncert karlovarské legendární kapely Coda a západočeské bigbítové skupiny DOA rock, jež tímto koncertem zároveň zahájí oslavy 35 let od svého založení.

Výstava zahrádkářu v Domažlicích

Vypěstovanou zeleninu, ovoce i květiny budete moci zhlédnout ode dneška do neděle ve velkém sále Městského kulturního střediska v Domažlicích. Konat se tam bude výstava zahrádkářů. Přístupná bude v pátek a v sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. Vystavené budou také podzimní výrobky dětí z 2. MŠ Poděbradova, 4. MŠ Zahradní a 6. MŠ Michlova. Zároveň bude možnost zakoupit domácí brambory, jablka nebo také dušičkové vazby z květin. Chybět nebude bohatá tombola a občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

Drakiáda v Poběžovicích

Vyrazte se svými ratolestmi na poběžovickou drakiádu. Oblíbená podzimní akce se tam uskuteční v pátek od 16 hodin na cestě k židovskému hřbitovu. Zároveň si nezapomeňte přibalit špekáčky, odpoledne bude možnost je opéct. Pro každého účastníka navíc bude přichystáno překvapení.

Vyrazte na Kašperk

Hrad Kašperk můžete navštívit do konce října vždy od čtvrtka do neděle od 10 do 16 hodin. Větší část hradu si můžete ve čtvrtek a v pátek projít sami, nahlédnete do paláce a navštívíte východní část hradu. Během víkendů lze s průvodcem absolvovat komentované prohlídkové okruhy Život na hradu nebo Proměny hradu. Na nádvoří je v otevírací době k vidění venkovní výstava na téma středověkého odívání ve 14. a 15. století.

Začíná výstava o Bavorském lese

Enviromentální centrum Železná Ruda zve veřejnost na slavnostní vernisáž k výstavě fotografií, která vznikla k příležitosti 50. výročí založení Národního parku Bavorský les. Kulaté jubileum oslavil park v loňském roce. Vernisáž se uskuteční v pátek od 17 hodin právě v železnorudském enviromentálním centru. Na vystavených fotografiích si až do konce roku můžete prohlédnout, jakou neuvěřitelnou dynamiku může rozvinout nerušená příroda.

Na Švihově bude jarmark

Zpříjemněte si podzimní čas a vyrazte na středověký prodejní jarmark, jenž se uskuteční v neděli od 10 do 17 hodin na nádvoří hradu Švihov. V krásném prostředí gotického hradu nabídnou prodejci z celé republiky pestrý sortiment originálních řemeslných výrobků, tradičních pochutin, farmářské produkty a další občerstvení. Dobovou atmosféru bude dotvářet hra flašinetáře. Nudit se nebudou ani nejmenší návštěvníci. Připraven pro ně bude program podporující jejich hravost a šikovnost. Vstup je zdarma.

O židovské komunitě ve Velharticích

V refektáři jezuitské koleje v Klatovech si v pátek můžete vyslechnout přednášku Pavla Koury na téma Historie židovské komunity ve Velharticích. Řeč bude o životě, příbězích a osudech rodiny Pollakovy od 19. století až po současnost. Akce začíná v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Dechový orchestr slaví 45. výročí

V rámci oslav 45 let od založení Dechového orchestru mladých při Základní umělecké škole v Tachově se připravuje koncert na 16. října od 17 hodin ve společenském sále Mže v Tachově. Dnes padesátičlenný orchestr nabízí bohatý repertoár plný pochodů, tanečních i koncertních skladeb. Orchestr se nebránil ani modernějším skladbám současné populární hudby.

Poslední letošní farmářské trhy v Sušici

Přijďte si naposledy nakoupit na sušické farmářské trhy. Ty se uskuteční v sobotu od 8 do 13 hodin na náměstí v Sušici. V nabídce opět nebude chybět sezónní ovoce, mošty, sýry, uzeniny, domácí marmelády a limonády, květiny, ručně vyráběná mýdla, ale i oblečení či kabelky.

Karlovarský kraj

Lázně připomenou ukrajinskou kulturu

V sobotu 16. října se v Mariánských Lázních uskuteční Den ukrajinské kultury, kterou organizuje Ukrajinská iniciativa v ČR pod záštitou starosty města Ing. Martina Kaliny a za finančního přispění města Mariánské Lázně. Akce proběhne v hotelu Lesní mlýn, který místním obyvatelům je znám pod názvem hotel Donbas. Návštěvníci při této příležitosti mohou zhlédnout výstavu fotografií Bludiště Donbasu. Na programu bude také jazz kvartet Sergiy Kolesnyk „Krajiny světa“. Tento hudebník pochází z Ukrajiny, dlouhodobě žije v ČR a již řadu let hraje v Mariánskolázeňském symfonickém orchestru. Milovníky národní ukrajinské hudby potěší folklorní soubor Radost z Hradce Králové a vyznavače ukrajinské moderní hudby poprocková skupina OEL. Organizátorkou akce je Alla Větrovcová původem z Ukrajiny, která dlouhodobě pracovala jako novinářka v Praze, nyní žije v Mariánských Lázních a v Rádio Plus pracuje jako externí novinářka. Na akci přijde i Předseda spolku Ukrajinská iniciativa v ČR Bohdan Rajčinec.

Zjištěte více o archeologii

Seznámení s archeologií a archeologickými nálezy chebského muzea v neformální atmosféře se uskuteční v Muzeu Cheb. Budou připraveny rekonstrukce historických artefaktů, které si můžete vyzkoušet a prozkoumat. Akce se uskuteční 16. října od 10 hodin.

Zasaďte si strom ve Žďáru u Aše

Unikátní celorepubliková akce na podporu lesů se uskuteční ve Žďáru u Aše. Přijďte v sobotu 16. října od 10 hodin pomoci našim lesům. Zasazením byť jediné symbolické sazeničky ukážete, že vám není obnova krajiny po největší katastrofě, která kdy naše lesy potkala, lhostejná.

Naučná vycházka v Bochově

Naučná vycházka se uskuteční v Bochově. Vycházka bude směřovat z náměstí na zaniklý hrad na Hladovém vrchu a dále údolím Bochovského potoka k dosud historicky neurčené ostrožně. Výstup z údolí k hradu Hartenštejn. Sraz všech účastníků je 16. října ve 14 hodin u věžovité studny na náměstí v Bochově.