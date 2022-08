Koná se sraz fandů historických aut

KDY: 6. srpna od 10 hodin

KDE: Tachov

MKS Tachov pořádá Sraz přátel historických vozidel. Akce se bude konat 6. srpna od 10 hodin na předním zámeckém nádvoří. Ve 13 hodin se nablýskané veterány vydají na spanilou jízdu. Vstupné je zdarma.

Dojde i na hod kladivem

KDY: 6. srpna od 12 hodin

KDE: Strážov

Už 4. ročník těžkoatletických Horalských her, které se uskuteční 6. srpna od 12 hodin, přivítá hasičské hřiště ve Strážově. Návštěvníci se mohou těšit na hod skotským kladivem, vrh kamenem, hod závažím do výškyi do dálky nebo hod kládou. Diváci si budou moci disciplíny sami vyzkoušet.

V Sokolově poteče víno proudem

KDY: 6. srpna od 14 hodin

KDE: Sokolov

Atmosféra moravských vinic se alespoň na jeden den přesouvá do Sokolova, kde se 6. srpna bude konat již čtvrtý ročník Sokolovských slavností vína, které se uskuteční na místním zámku. Vstupenky pořídíte za 200 Kč v Sokolovském infocentru nebo online na www.mdksokolov.cz. V ceně je závěsná degustační sklenka, degustační lístky a tužka.

The Drops zahrají ve Kdyni

KDY: 5. srpna od 20 hodin

KDE: Kdyně

Kapela The Drops vznikla v roce 2012 jako coverband hrající rockové hymny, dnes jsou ale známí i vlastní tvorbou. Koncert této skupiny se bude konat 5. srpna od 20 hodin v parku u Muzea příhraničí ve Kdyni. Vstupné je 150 korun.

Název akce

KDY: 6. srpna od 14 hodin

KDE: Kříše

Dne 6. srpna se uskuteční pietní akt u příležitosti 150. výročí narození Ludvíka Očenáška, vlastence, vynálezce a průkopníka raketové techniky, který pocházel z Kříší u Břas. Akce začne od 14 hodin na návsi za kaplí sv. Barbory a sv. Floriána v Kříších. Více informací o ní naleznete na webové adrese www.zpcas.cz.

V Malesicích se bude škopkovat

KDY: 6. srpna od 11.30 hodin

KDE: Malesice

Dne 6. srpna se bude konat už tradiční letní akce – Malesické škopkování. Celodenní program odstartuje v 11.30 hodin. Pro děti bude připravena řada atrakcí, vystoupí tři hudební skupiny – odpoledne Švejkband a večer Lucie Revival a Zvlášňý škola a na závěr se uskuteční rockotéka. Piva bude nabízet šest minipivovarů a o baštu k tomu se postará stánek Sdh Malesice a restaurace U Matasů.Vstupné do areálu víceúčelového hřiště je 180 Kč, pro občany Malesic 120 Kč.

Město Hranice zaplaví hudba

KDY: 6. srpna od 15.30 hodin

KDE: Hranice

V areálu sokolovny v Hranicích se bude konat Hranice open air festival 2022. Odstartuje 6. srpna v 15.30 hodin a na pódiu se vystřídají kapely Bombarďák, NIK, Acid Row nebo Liwid a Colectiv. Vstup 200 korun.

Tachov se vrátí do doby husitů

KDY:5. – 6. srpna

KDE: Tachov

Do 15. století se dnes a zítra vrátí Tachov. Letošní Husitské slavnosti připomenou rok 1427, kdy spojené husitské svazy pod velením Prokopa Holého dosáhly 3. – 4. srpna v bitvě u Tachova prakticky bez boje vítězství nad vojsky třetí křížové výpravy a 11. srpna dobyli i samotné město Tachov.Program začne už dnes na náměstí Republiky v Tachově, kdy od 18 hodin zahraje Rožmitálská Venkovanka a od 21 hodin Petra Janů. Pokračovat se bude zítra od 11 hodin, kdy vše zahájí výstřel z děla. Poté bude následovat program s kejklíři, středověkým tancem a hudbou. Hlavním bodem bude historický průvod, který městem projde v 16 – 16.30, po něm bude na náměstí až do večera následovat kulturní program.V zahradě tachovského muzea bude od 11 do 18 hodin připravený program s ukázkami bitvy a jezdeckým turnajem. Pro děti bude ve 12 hodin připravena ponožková bitva. Kompletní program najdete na tachov-mesto.cz