Týden zdraví bude patřit přednáškám

Na to nejdůležitější, co můžeme sami v boji proti chorobám dělat, podporu imunity, prevenci a zdravý životní styl, se od soboty zaměří první Týden zdraví. V jeho průběhu můžete díky webu tydenzdravi.eu poprvé zhlédnout přednášky a rozhovory s odborníky a inspirovat se produkty a službami na podporu a posílení vlastního zdraví. „Myšlenka akce vznikla už v době první covidové vlny, druhá vlna pak 'zajistila' převedení do online prostoru. Chceme, aby se lidé v této době zaměřili na praktické kroky, které mohou dělat sami,“ říká Jana Brabcová z pořádající společnosti Grafia.

Zájemci mohou přednášky sledovat z pohodlí domova a položit i své dotazy – buď předem nebo v průběhu přednášky. Vystoupení odborníků pak budou uchována pro další zhlédnutí na youtube kanálu. Publiku se budou věnovat také špičkoví odborníci, například přednosta plicní kliniky FN Plzeň Miloš Pešek nebo primář oddělení imunochemické diagnostiky v Plzni Ondřej Topolčan, jehož tým zkoumá souvislost mezi vitamínem D a covidem 19.

Stezkou strážců hranice

Naučná stezka po linii lehkých vojenských opevnění, tzv. řopíků, vás zavede údolím Zlatého potoka do Řetenic, kde stoupá po úbočí hory Ždánov až na louku zmizelé stejnojmenné osady. Odtud dále přes Pustý hrádek na hrad Kašperk. Závěrečná část vede nad osadou Tuškov, kde se otáčí zpět do Kašperských Hor. Délka celé trasy činí 19,5 kilometru.

Návštěva rokycanského gymnázia on-line

Aktuální období nepřeje osobním kontaktům a návštěvám. Přesto si vedení gymnázia a střední odborné školy v Rokycanech poradilo. Na páteční odpoledne přichystalo den otevřených dveří ve virtuální podobě. Uskuteční se mezi 13. a 17. hodinou, kdy budou na dotazy budoucích studentů a jejich rodičů reagovat představitelé školy. Více informací na webu a FB G + SOŠ.

Výlet k jeskyni Salka

Nedaleko od obce Pasečnice u České Kubice na Domažlicku, na úbočí porostlého vrchu Salka (620 m n. m.) se nachází stejnojmenná skalní sluj. Zdejší štola vznikla po těžbě kyzové břidlice na výrobu kamence. Její dno je zaplaveno vodou až do výšky pěti metrů. V zimě lze spatřit v přední části nad jezírkem rampouchy.

Lesní stezkou

Život a hospodaření v lese vám přiblíží Lesní naučná stezka (7,4 km) nedaleko Sulislavi na Tachovsku, kterou v září dokončily Lesy města Stříbra. Stezka má 11 zastavení. Výchozím bodem je první zastávka u Jánského (Křivého) rybníka, kde stříbrská lesní společnost nedávno vybudovala novou kapličku.