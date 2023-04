O víkendu můžete zajít na velikonoční trhy, vyhlášení Žebříku, festival akčních filmů či konečně vyrazit na památky. Tam začíná několik výstav, na Radyni a v Mariánské Týnici jsou připraveny speciální prohlídky.

Výstava o Rudolfovi II. zahájí letošní turistickou sezonu na zámku Kozel | Foto: Deník/Pavel Bouda

PLZEŇSKO

Hudební anketa Žebřík vyhlásí vítěze

Kdy: pátek 31. března od 19.30

Kde: DEPO2015, Plzeň

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Vyhlášení 31. ročníku Hudebních cen Žebřík se uskuteční v pátek 31. března večer v areálu DEPO2015 v Plzni. Během šestihodinového programu bude předáno v devíti kategoriích celkem sedmadvacet cen a speciální cena pořádajícího magazínu iReport. Sošky, které ocenění převezmou, jsou opět z dílny renomovaného sochaře Václava Česáka. Vystoupí DJ Friky, Kateřina Marie Tichá, Michal Pavlíček, Vypsaná fixa a Znouzectnost.

V Nebílovech začíná výstava

Kdy: od soboty 1. dubna

Kde: zámek Nebílovy

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Novou výstavou Harmonie stehů zahájí sezonu na zámku v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Své textilní quilty vzniklé technikou patchworku na ní představí členky skupiny Harmomny in the Stitches, které tvoří Eva Bovoli, Jana Haklová a Monika Tilschová. Výstava v zámecké Tuwora Gallery bude otevřena v dubnu o víkendech a svátcích, v květnu denně, kromě pondělků, vernisáž se uskuteční 1. dubna od 15 hodin.

Na Kozlu ožije Rudolf II.

Kdy: od soboty 1. dubna

Kde: zámek Kozel

Za kolik: 100 koirun

Proč přijít: Na zámku Kozel si na start sezony připravili pro návštěvníky novou interaktivní výstavu Rudolf II. ožívá, která v jízdárně představí legendárního českého krále a římského císaře. Návštěvníci se dozvědí důležitá i méně známá fakta, například o komplikovaném vztahu císaře Rudolfa s bratrem Matyášem, o jeho potenciálních nevěstách, oficiálních milenkách i nemanželském synovi.

Muzeum připravilo oživlou prohlídku

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: Mariánská Týnice

Za kolik: 90 korun

Proč přijít: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve v sobotu na již tradiční Jarní oživlou prohlídku s podtitulem Cestou, necestou. V rámci jednotlivých stanovišť se návštěvníci seznámí s cestami na Kralovicku, mapami, rostlinami podél cest, dopravními prostředky a značkami na cestách. Chybět nebude ani labyrint a bludiště, připravena bude i tvůrčí dílna.

V divadle upozorní na autismus

Kdy: neděle 2. dubna

Kde: Malá scéna Divadla J. K. Tyla

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli 2. dubna při příležitosti Světového dne porozumění autismu bude ve foyer Malé scény DJKT slavnostně otevřena Putovní výstava fotografií dětí s autismem, kterou pořádá občanské sdružení ProCit. Vernisáž začíná v 18.15 a během ní přednesou herci plzeňské činohry Denisa Cupáková a Libor Stach úryvky z publikace ProCit o autismu. V tento den bude také Nové divadlo nasvíceno modrou barvou symbolizující komunikaci a zároveň podporu lidem s autismem.

Výstavu o Prefě doprovodí komentář

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: Dům historie Přešticka

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: V Domě historie Přešticka se v sobotu uskuteční komentovaná prohlídka výstavy Naše Prefa, která představuje historii továrny, kde se v Přešticích vyráběly prefabrikované betonové díly, z nichž se poté například stavěly panelové domy.

Náměstí zaplnily trhy

Kdy: do 10. března

Kde: náměstí Republiky v Plzni

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Náměstí Republiky opět ožilo Velikonočními trhy. Do 10. dubna bude možné kromě tradičních pochutin, jako je velikonoční nádivka a medovina, koupit i malované kraslice nebo ručně pletené pomlázky. Nebudou chybět ukázky tradičních řemesel a lidových tradic. V sobotu navíc je navíc doplní mezi 8. a 12. hodinou oblíbené Farmářské trhy.

ArmaCon představí krátké akční filmy

Kdy: sobota 1. dubna od 13.00

Kde: Moving Station v Plzni

Za kolik: 300 korun v předprodeji, 400 korun na místě

Proč přijít: Jednodenní festival krátkých akčních filmů, především od českých tvůrců, se bude konat v sobotu od 13 hodin v kulturním prostoru Moving Station. Představí se krátkometrážní filmy od nadšenců, které se mezi širší publikum zřídka kdy dostanou. Doprovodný programu uvkáže, jak probíhá příprava a realizace bojových choreografií a zakoupit bude možné různé rukodělné výrobky z kůže, filmové kostýmy anebo bronzové rekvizity.

Radyní provede Karel IV.

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00 do 16.00

Kde: hrad Radyně

Za kolik: 60 korun

Hrad Radyně nedaleko Starého Plzence si na start turistické sezony připravil speciální komentované prohlídky s Karlem IV. a jeho družinou. Vstupné za dospělého je 60 korun, děti si tradiční zahájení užijí za 40 korun.

V Besedě se představí dětské soubory

Kdy: neděle 2. dubna od 16.00

Kde: Měšťanská beseda, Plzeň

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Malém sále Měšťanské Besedy v Plzni se opět sejdou krojovaní muzikanti z dětských folklorních souborů z Plzně a okolí, aby představili to nejlepší ze svého repertoáru. Diváci se mohou těšit na představení regionálního folklorního dorostu od nejmenších dětí, až po takřka dospělé kapely. Nebudou chybět ani lidové nástroje jako dudy, famfrnoch a vozembouch.

DOMAŽLICKO

V Poběžovicích budou uklízet

Kdy: sobota 1. dubna od 9.00

Kde: sraz před MKIS Poběžovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pojďme společně uklidit Poběžovice a okolí, vyzývají organizátoři sobotní akce. Sraz je ráno na nádvoří před MKIS Poběžovice. Na nohy nazujte pevnou obuv, nezapomeňte doma rukavice a hlavně dobrou náladu. Pytle na odpad budou zajištěny. Po akci pak bude prostor pro opečení špekáčků a společné posezení. Bližší informace získáte v MKIS Poběžovice u paní Molnárové.

Turistié vyrazí na Babylon

Kdy: sobota 1. dubna od 9.00

Kde: Domažlice, autobusové nádraží

Za kolik: 54 korun

Proč přijít: Pojďte s námi do přírody, zve Klub českých turistů, odbor Domažlice. Sraz je na autobusovém nádraží v Poděbradově ulici v 9 hodin. Odtud se přes Babylon odjíždí zvláštním autobusem na Gibacht. Přihlášky a jízdné na telefonu 603 811 705. Cena 54 korun. Trasa povede z Gibachtu přes Čerchov, Vrbatovou cestou na Babylon. Celková délka je 15 kilometrů. Vede K. Beňušíková Angelovová.

KLATOVSKO

Nádherňajs v Café Jednorožec aneb vernisáž trochu jinak

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Café Jednorožec, Klatovy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte si udělat nádherňajs a užít si první dubnový den, tedy apríl. Celý den budete moci ochutnat speciální dobroty a kochat se barvami. Od rána povede celodenní animovaný program Lucie Bechyňová z rodinného centra Beruška. Pro děti si připravila různé aktivity se světelnými efekty a také tvůrčí dílnu, kterou sama nazvala "Kouzelné tvoření, u kterého se děti nezašpiní". Přijít můžete i v kostýmech, ale není to podmínkou. A protože Nádherňajs přínáší spoustu nádherného, Jarka Papežová z Ateliéru s duší vytvořila speciálně pro tuto událost nové hravé obrazy plné barev a života, kde ztvárnila výjevy z Alenky v říši zázraků.

Jarní jarmark v Zrnu

Kdy: sobota 1. dubna od 13.00

Kde: Bistro Zrno Klatovy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Oblíbený jarní jarmark je připravený v Zrnu v Klatovech. Návštěvníci si můžou nakoupit různé výrobky (Mýdlenka, Šárinky Šárka Rajtmajerová, By Shari), jarní dekorace, od pana Papeže květiny, bylinky a sadbu zeleniny. A hlavně se chystají i oblíbené tvořivé dílny pro děti, do nichž se minule zapojily celé rodiny. Zrno rovněž připraví spoustu jarních dobrot pro malé i velké.

ROKYCANSKO

Kdy: od pátku 31. března

Kde: Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: V radnickém Muzeu Josefa Hyláka začíná výstava s názvem Rytíři, vojáci, reenactoři je k vidění, zahájí ji vernisáž, která se koná v pátek 31. března od 16 hodin. K vidění tu budou meče, šavle, pušky, přilby a jiné historické artefakty. Expozice bude přístupná až do konce srpna, a to od pondělí do neděle. Vždy v časech 8 až 12 a 13 až 16:30 hodin.

V Cheznovicích se bude tvořit

Kdy: sobota 1. dubna od 14.00

Kde: Lidový dům Cheznovice

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Velikonoční tvořivé dílny pro děti i rodiče začínají v sobotu 1. dubna v sále cheznovického Lidového domu úderem 14. hodiny. Účastníci se budou věnovat výrobkům z papíru i překližky, zdobení perníčků a jiných dekorací. Občerstvení je zajištěné a vstupné dobrovolné.

TACHOVSKO

Dobrovolníci uklidí Vlčí horu

Kdy: sobota 1. dubna od 10.00

Kde: Černošín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Černošíně je naplánován jarní úklid Vlčí hory. Sraz dobrovolníků je v 10 hodin před radnicí v Černošíně. Každý dostane rukavice a odpadkové pytle. Doporučena je pevná obuv. Úklid Vlčí hory je účinným způsobem, jak chránit přírodu a zvířata, která se na území vyskytují. Odpadky a staré pneumatiky zabírají místo, které by mohlo být využito k vytváření zelených ploch.

Kapela zahraje známé skladby

Kdy: sobota 1. dubna od 20.00

Kde: Konstantinovy Lázně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hudební skupina Epigon, založená v roce 1999, zahraje českou a světovou populární hudbu od padesátých let až do současnosti. Těšit se na kapelu můžete v restauraci Piano v Konstantinových Lázních.