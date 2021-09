Dějištěm bude areál v Plzeňské 563 (proti Muzeu dr. Hyláka) a organizátoři se postarají také o občerstvení návštěvníků. Mohou dorazit od rána až do odpoledních hodin. Více informací sdělí za pořadatele Petr Blecha (telefon 777 555 352).

Sobota 18. září od 8 do 16 let, Plzeňská ulice

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.