Mariánské Lázně byly v minulosti centrem společenského dění. Jezdili sem často básníci i umělci. Speciální procházka vám všechny tyto osobnosti připomene. Sraz je 23. července v 15.30 hodin u infocentra. Vstupné je 130 korun.

U sochy Františka bude znít Dixieland

KDY: 22. července od 19 hodin

KDE: Františkovy Lázně

Také letošní sezona se nese ve Františkových Lázních ve znamení hudby. Další z koncertů zazní v pátek od 19 hodinv altánu u Františkova pramene. Zahrát a zazpívat přijede Dixieland Planá. Skupina hraje převážně hity klasického jazzu, traditional, shuffle, dixie, boogie a marching především z první poloviny 20. století.

Letní bláznění vykouzlí smích

KDY: 22. a 23. července

KDE: Cheb

Festival pouličního divadla a nového cirkusu. Takový bude letošní ročník slavné akce s názvem Letní bláznění. Těšit se můžete na různá divadelní představení v areálu Krajinky pod chebským hradem. Akce je dvoudenní. V pátek 22. července program startuje od 15.30 hodin, v sobotu pak od 14 hodin.

Startuje hudební Kladrubské léto

KDY: 23. července

KDE: Kladruby

Originální hudební zážitky jsou přichystány pro milovníky především vážné hudby. Kladrubské léto, jeden z nejstarších hudebních komorních festivalů regionu, oslaví jubilejní 45. ročník. Sérii čtyř koncertů zahájí v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie 23. července od 18 hodin varhanní program Markéty Schley-Reidlové.

Můžete se znovu projet úzkokolejkou

KDY: 23. a 24. července

KDE: Nový Drahov

Svézt se v historických důlních vláčcích mohou děti i dospělí o víkendu v Novém Drahově. Začátek jízd je po oba dny od 10 hodin. Poslední vlak vyjede na trať v 17 hodin. Spolu s tím můžete navštívit i malé muzeum o drahách.

Veteráni mají sraz v Kašperkách

KDY: 23. července

KDE: Kašperské Hory

Dne 23. července se bude v Kašperských Horách na náměstí konat druhý ročník akce s názvem 66 mil šumavských aneb z lásky k Šumavě a veteránům. Program výstavy bude zahájen v 9 hodin na náměstí a bude pokračovat celý den. Registrovat se můžete na emailu jan.plomer@seznam.cz nebo na tel. 739 671 908.

Rytíři a tanečnice dorazí do Strážova

KDY: 22. a 23. července

KDE: Strážov



Letošní Historické slavnosti ve Strážově se konají 22. a 23. července. Páteční program se bude konat od 18 hodin na náměstí, odkud se v 19.30 hodin vydá průvod rytířů na koních, tanečnic, bubeníků a zbrojnošů na místní hrad Opálku. Ve 21.30 hodin se pak můžete těšit na pohádku o princezně a drakovi, kterou zpestří ohnivá show. Ve 22 hodin se uskuteční charitativní koncert kytaristy Ondřeje Lukeše. V sobotu bude program Historických slavností pokračovat během dne v areálu hradu od 11 hodin.

Promítání pod širým nebem

KDY: 22. července od 21.30 hodin

KDE: Hrádek u Rokycan

V letním kině v Hrádku u Rokycan se bude 22. července večer od 21.30 hodin promítat nová pohádka s názvem Zakletá jeskyně. Zázračná jeskyně obsahuje vzácné poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Přijďte se podívat, jak tento příběh dopadne. V hlavních rolích se představí herci Marko Igonda, Táňa Pauhofová, Karel Dobrý, Martina Zábranská nebo Ondřej Kraus. Plné vstupné na představení je 120 korun. _

V Nepomuku jsou pivní slavnosti

KDY: 23. července

KDE: Nepomuk



Po třech letech se vracejí Nepomucké pivní slavnosti. Na náměstí A. Němejce v Nepomuku začnou 23. července v 11 hodin a nabídnou ochutnávku z více než dvaceti pivovarů. Hudební program obstarají od 12 hodin až do pozdních večerních hodin postupně dechovková Strašická pohodovka, swingová kapela The Criketz, Švejk Band se staropražskými fláky, Dum Doobie Doobie Band s jejich doo-wap rock and rollem, pop rocková kapela The Apples a Jakofakt? s punkem obohaceným o dudy.

Přednáška vás vezme do exotiky

KDY: 22. července od 20 hodin

KDE: Klenčí pod Čerchovem

V kavárně Gorilla Café v Klenčí pod Čerchovem se bude 22. července od 20 hodin konat další cestovatelská přednáška, která vás přenese do koutů exotické Keni a Tanzánie. Akcí vás provede vynikající fotograf Václav Šilha. Těšit se tak můžete na krásné záběry z této africké divočiny. Vstup 100 Kč.

Na hradě Vildštejn chystají slavnosti

KDY: 23. července od 15 hodin

KDE: Skalná

Oslavy 21. výročí od otevření hradu Vildštejn pro veřejnost se uskuteční 23. července ve Skalné. Bude to celodenní akce pro celé rodiny. Na programu jsou tematické prohlídky hradu pro děti a dospělé, bohatý program pro děti, degustace vín a další. Přijede sem František Nedvěd, který na hradě zazpívá a zahraje jen pro vás a jen v tento den. Doprovázet ho bude skupina První podání. K tanci a poslechu sem přijede zahrát také kapela Bernard Blues Band. K tomu všemu se na hradě uskuteční Grill&Drink FEST s kuchařem Mariane Báchorem z pořadu MasterChef. Ten vám tu připraví dobroty, které jste dosud ani nejedli. Na své si přijdou i děti, pro které je připravený bohatý zábavný program se záhadným hledáním hradního tajemství a divadlo s představením Divadlo Malé Čarodějnice. Nebudou chybět ani stánky se suvenýry, speciální prohlídky hradu a zajímavostí bude i pivní škola.