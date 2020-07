Start a cíl: Mešno

Délka: 24 km

Obtížnost: lehká

Doporučené kolo: trekové či horské

Navštívíme na ní místa, kde stávaly kdysi mlýny, a jeden mlýn o kousek dál, pokud se předem domluvíte, můžete také navštívit.

Lidé v obcích pod Brdy vždy těžili z toho, že Brdy jsou na vodu bohaté a tak ji využívali. Na příbramské straně Brd zejména v hornictví k pohonu důlních strojů, na plzeňské straně to byly hlavně mlýny postavené na horních a středních tocích potoků, jejichž voda většinou tekla do řeky Úslavy. Na říčce Bradavě mezi Hořehledy a Spáleným Poříčím jich bylo hned několik a proto tu nedávno vznikla naučná stezka. Většinu z ní můžeme projet na kole. Když k tomu přidáme ještě kus nové cyklostezky z Číčova, čeká nás pěkný a ne příliš náročný výlet, který mohou zvládnout i zdatnější děti, zvlášť pokud necháte auto v Mešně a pak se jeden z rodičů pro něj vydá na kopec a přiveze jej do Spáleného Poříčí.

Naši trasu začneme u vlakové zastávky v Mešně. Odtud se vydáme směrem ke kostelu. Naproti němu je špejchárek, pokud bude otevřený, můžete zde zhlédnout spoustu zajímavých věcí, používaných lidmi na vesnici v minulém století. Na konci Mešna odbočíte ze silnice na Lipnici vlevo k Pouskovu mlýnu. Cesta nejdříve pozvolně, pak prudce klesá. Mlýn je ukryt v údolí Kornatického potoka. S majitelem se domluvte na prohlídce předem – běžně tu otevřeno není.

Cestou přes les dojedeme do Lučiště a po silnici do Číčova. Tam se již teď můžete napojit na nový úsek cyklostezky do Brd vedoucí nad údolím Bradavy do Hořehled. Tam si můžete zajet pod rybníček Hamr, kde opravdu býval hamr a pila. Mlýn Hořehledy stával v místech, kde trasa naše i naučné stezky Za mlynáři od Bradavy zahýbá doprava. Právě zde si můžeme prohlédnout tok Bradavy pěkně zblízka. Jsou zde vidět i pozůstatky hráze a na rozcestí u můstku přes vodu i samotný Labežský mlýn, kde se vyučil Alexius Pouska. Do Spáleného Poříčí už nás dovede nový úsek cyklostezky do Brd, který končí u můstku přes Bradavu pod hrází rybníku Hvížďalka, jen kousek pod vodopády. Odsud je to po naučné stezce jen kousek kolem Rohrschmiedova mlýna k Podhrázskému mlýnu, kde spatříte jeho původní mlýnské kolo i vantroky. Než se vydáte zpátky do Mešna, zajeďte si ještě na Šťastnou věž, půvabnou dřevěnou rozhlednu na severovýchodním okraji Spáleného Poříčí. A pokud máte mezi sebou zdatného cyklistu, můžete ho poslat pro auto do Mešna a mezitím si s dětmi užívat na skákacím hradě či v bufetu u rozhledny Šťastná věž.

Než se Bradava vlije v Nezvěsticích do Úslavy, mine ještě několik mlýnů. Přístup na kole k nim ale bývá problematický.

Mlýny na Bradavě



Síla vody říčky Bradavy mezi Hořehledy a Spáleným Poříčím kdysi poháněla pět mlýnů, hamr a dvě pily a to na necelých 5 kilometrech vodního toku. Z většiny mlýnů zůstaly jen zbytky základů, někde dům, jinde vodní kolo. Přesto si jeden z mlýnů, který s těmi na Bradavě úzce souvisí, můžete prohlédnout v doprovodu zkušeného mlynáře. Nedaleký Mešenský mlýn si totiž postavil Alexius Pouska, který se na jednom z mlýnů na Bradavě, na tom Labežském, vyučil. A právě jeden z jeho potomků, který ve mlýně pracoval a mlynářskou práci dobře poznal, v Mešenském mlýně turisty provádí. Při téměř hodinové prohlídce vás provede jednotlivými patry mlýna a ukáže vám vše, co se ke mletí potřebovalo. A ve své mlynářské čepici vám ještě vysvětlí pojmy, jako jsou stárek, amerikánské mletí, vejražka či vantroky.

Užitečné informace



Občerstvení na trase: Spálené Poříčí

Servis: není

Radka Žáková