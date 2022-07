Vratimov: Art Tower Vratimov

Cena za noc: od 3250 korun

Když v roce 1931 stavěl inženýr Vilibald Lang vodárenskou věž ve Vratimově, neměl ani ponětí, jaký skvost se v ní bude nalézat o 90 let později. Originální designový třípatrový apartmán s dech beroucí atmosférou, moderním vybavením a technickými detaily, které dodnes připomínají původní účel věže, tedy zásobování města pitnou vodou. Když se po železobetonovém schodišti dostanete do obytné části, která byla původně rezervoárem vody, spatříte zdařilou kombinaci moderního vybavení s autentickými prvky. Všemi třemi patry, zařízenými pro váš nezapomenutelný pobyt, se proplétá původní potrubí, které nastiňuje představu o tom, co bylo prvotním údělem vratimovského vodojemu. Najdete zde i nespočet knih a informací k danému tématu, k dispozici je také zahrada.Najdete zde oázu klidu a pohody. Z ochozu věže je výhled do dalekého okolí, vidíte města i hory. Za dobré viditelnosti dohlédnete na nejvyšší vrchol Beskyd - Lysou horu a také Jeseníků - Praděd - více na art-tower-villa-vratimov.booked.cz.

Zdroj: Youtube