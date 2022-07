Karlův most.Zdroj: DENÍK/ Martin Divíšek

Karlův most

Kdo jede na výlet za historickými památkami Prahy, nemůže vynechat nejznámější český most. Jde o nejstarší dosud stojící most v Praze a druhý nejstarší dochovaný v zemi, dokončený byl v roce 1402. Po mostě vede historická královská cesta, lemují ho tři desítky soch. A také spousta pouličních umělců.

Po chvíli v Šárce ani nebudete vědět, že jste stále ve městě.Zdroj: Deník / Karolína Marvánková

Notoricky známá místa i skryté perly. Inspirujte se k návštěvě Prahy

Divoká Šárka

Jedno z nejkrásnějších přírodních míst v Praze najdete na území městské části Praha - Liboc. Nachází se na skalnatých úbočích Šáreckého potoka. Jde o jeden z nejrozsáhlejších českých parků. Nabízí spoustu prostoru pro procházky mezi skálami i stromy, ochladit se můžete v příjemném areálu koupaliště, které nabízí spoustu zelených ploch k odpočinku.

Zámek Ctěnice. Ilustrační foto. Zdroj: Archiv VLP

Zámecký park Ctěnice

Zámecký areál Ctěnice se pyšní jedním z nejhezčích pražských parků, na který se můžete kdykoliv vydat a kde si v trávě užijete příjemné chvilky s celou rodinou. V roce 1993 se stal zámek včetně hospodářských budov a parku majetkem hlavního města Prahy a v letech 1997–2004 prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí.

Vyšehrad.Zdroj: DENÍK/Dimír Šťastný

Vyšehrad

Říká se, že nejhezčí výhled na Prahu je z Vyšehradu. Jestli je to pravda, se běžte přesvědčit sami. V rozsáhlém areálu najdete historické stavby, brány, slavný vyšehradský hřbitov, Baziliku svatého Petra a Pavla a spoustu dalšího. Nejoblíbenější je řada vyhlídek, z nichž máte Prahu doslova na dlani. Pro procházky v jednom, v páru i ve skupině snad není romantičtější místo.

Do Prokopského údolí míří davy lidí.Zdroj: Deník / Martin Rumler

Prokopské údolí

Tato přírodní rezervace je jedním z nejhezčích míst v metropoli. Nachází se na území městské části Praha 5, mezi Jinonicemi a Zlíchovem. Ať se do údolí vydáte z jakékoliv strany, nikdy vám nebude procházka připadat stejná. Odpočinete si v záplavě zeleně, projít se můžete po asfaltových silnicích i přímo lesem. Pro milovníky přírody v Praze volba číslo 1.

Petřínské sady.Zdroj: MHMP

Petřín

Řekne-li se Petřín, všem okamžitě naskočí na mysl proslulá rozhledna. To ale není zdaleka vše. Na Petřín se můžete dostat procházkou přes Pohořelec z Pražského hradu nebo zezdola z Újezdu po klikatých cestičkách. Nahoře vás čeká zmiňovaná rozhledna, ale také hvězdárna nebo 200 let starý kolotoč. Nahoru můžete po svých nebo lanovkou.