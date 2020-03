- Číslo na krajskou hygienu: Rokycany: Po-Pá-7:00-15:00: 371 709 430, 371 709 431; mimo pracovní dobu, víkendy, svátky: 724 090 060, 736 483 572

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

Rokycanská nemocnice nebude odebírat krev dárcům, kteří byli v zahraničí 28 dnů před zamýšleným odběrem. Zároveň žádá ostatní dárce, aby se k odběru dostavili, jen pokud se cítí zdraví a nemají žádné příznaky chřipky.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:

- III. ples města Zbiroha

- Sportovní ples Příkosice

- Dětský bál v Mirošově

- Němčovický masopust

- Rokycanská knihovna, všechny akce zrušené

- Rokycanské muzeum, všechny akce zrušené

- Přednášky v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka

- Koncerty Kruhu přátel hudby

- Ples ZUŠ Rokycany, prodané vstupenky platí pro náhradní termín

- Soutěž ve zpěvu lidových písní

Společenské:

- Svatební obřady s účastí více než stovky osob

- Vítání občánků

- Velké soukromé oslavy či pohřby

- Dům dětí a mládeže v Rokycanech

Sportovní:

- Těškovský okruh (atletická akce)

- Plavecký bazén v Rokycanech

- Zimní stadion v Rokycanech

- Sauna v Rokycanech

- TJ Sokol Rokycany, ruší všechny cvičební hodiny a sportovní tréninky. O ty přijdou také florbalisté. Jejich ligová komise se rozhodla navíc odložit všechny regionální soutěže ve florbalu hrané o nadcházejících dvou víkendech

- HC Rokycany ruší do konce sezóny tréninky kategorií přípravka (školička) a 1. třída. Neodehrají se ani soutěžní zápasy všech kategorií dětí do 9. třídy a páteční zápas dorostu s Českými Budějovicemi.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Kromě škol se v Rokycanech uzavřely také mateřské školy. Ty nejsou mimo provoz kvůli koronaviru, ale kvůli stoupajícímu množství respiračních onemocnění a vysoké nemocnosti dětí i personálu

Ředitelé rokycanských základních škol se aktuálně zabývají, jak vyučovat on-line.

Posluchači Univerzity třetího věku budou až do odvolání také bez přednášek.

Nařízené uzavření škol se dotklo i Základní umělecké školy v Rokycanech. Ta musela zrušit výuku v Jiráskově ulici a také na odloučených pracovištích v Radnicích a ve Strašicích.

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Aktuality ohledně omezení provozu ve veřejné linkové dopravě naleznete zde.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU