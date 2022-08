Nestorem volebního aktu je František Hatina ze Sebečic. Na listině Za záchranu obecního lesa se ocitl jako číslo 2 v 89 letech.

Do boje jdou ale i tři osmnáctiletá děvčata. Ve Veselé je to Veronika Ungrová za sbor dobrovolných hasičů, v Příkosicích Aneta Suchá (sdružení nezávislých) a v Ostrovci – Lhotce Eliška Rédlová (nezávislí kandidáti).

Muži, ženy

O křesla v zastupitelstvu se uchází v našem okrese 1193 kandidátů. Mužů je z toho 763 (64 procent), něžného pohlaví 430 (36 procent).

Mladí se do funkcí v obecních a městských samosprávách příliš nehrnou. Od 18 do 29 let jsme jich napočítali jen 77. Nejpočetnější je skupina 45 až 49 let (188 lidí), za ní 50 – 54 let i 40 – 44 let (po 165 zájemcích). Nad sedmdesátku se nechalo do úředních análů zapsat 62 dříve narozených.

Podle volební strany

Ze zmíněných 1193 adeptů jich vstupuje do voleb 777 pod křídly Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení. Jednotlivých nezávislých je 62, členů KSČM padesát a pak už jsou tahle čísla podstatně nižší. Z tradičních politických subjektů se výlučně k ODS hlásí 24, k ČSSD devět příslušníků, atd.

Obce, městyse, města

Vezmeme-li to podle tohoto členění, funguje na Rokycansku šest městských úřadů.

A jak to s nimi vypadá?

Rokycany: přihlásilo se sedm subjektů. ANO a nezávislí, KSČM, Nezávislí, Pro naše Rokycany – sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů, Pro Rokycany, Rokycanští patrioti a SPOLU.

Hrádek: necelé tři tisíce obyvatel, ale hned pět kandidátek – Jsme Hrádek, KSČM, Pro Hrádečáky, Společně pro Hrádek, Srdcem pro Hrádek.

Mirošov: rovněž u sousedů na jihu je z čeho vybírat – KSČM, Nezávislí pro Mirošov, Nezávislí kandidáti Mirošov a Občané.

Mýto: zde je to jednodušší, neboť se Sdružením nezávislých kandidátů se střetnou jen Nezávislí.

Zbiroh: šest kandidátek, takže i zde mají voliči dilema – Hasiči Zbiroh, Sdružení nezávislých s podporou hnutí starostů, Sdružení Za rozvoj města Zbiroh, SNK Pro lepší Zbiroh, Společně pro Zbiroh, Zbirožáci.

Radnice: kvarteto uchazečů je pojmenováno Občané Radnic, Radnice opět městem, Spolu pro Živé Radnice a TJ Sokol Radnice.