V hledáčku zájmu jsou především Rokycany. Ve čtrnácti tisícovém městě vytáhlo do boje sedm stran a hnutí. Žhavými kandidáty na starostovské křeslo by mohlo být dosavadní vedení (Václav Kočí, Jan Šašek, Tomáš Rada), ovšem ambiciozní plány neskrývají ani lídři dalších subjektů. Třeba Karel Vodička, lídr Pro naše Rokycany, kam přestoupil z Nezávislých. Hodně viditelně se prezentovalo hnutí ANO a o přízeň spoluobčanů se ucházejí i zbývající seskupení. Programy se dramaticky nelišily. Patří sem rekonstrukce sokolovny, parkovací místa a ochrana proti povodni. Právě rychle se zvedající hladina Klabavy i Holoubkovského potoka vystrašila v minulých týdnech obyvatele v okolí zdánlivě klidných toků.

Ze šesti kandidátních listin vybírají Zbirožští. A jen o jednu méně mají na posouzení ve Strašicích i Hrádku. Právě kdysi proslulému městu valcířů jsme věnovali jednu ze speciálních stránek. S důrazem na perspektivu dlouho nevyužívaného koupaliště, výstavbu obytné zóny v lokalitě Střed nebo úpravy centra města.

Městské úřady jsou zřízené také v Mirošově a Radnicích (po čtyřech kandidátkách), zatímco Mýtští sestavili pouze dvě listiny, a z toho jednu nekompletní.

Bezmála v polovině ze 68 míst okresu ale dali dohromady jedinou kandidátku, takže voliči moc vybírat nemohou. A připomínáme, že Trokavečtí nikam nepůjdou, protože zájem o veřejné funkce byl minimální.

Pokud jde o celkový počet uchazečů, je jich na Rokycansku registrováno 1193. Z toho 763 mužů (64 procent) a 430 žen. Nejmladším je osmnáct let a jde o trojici děvčat, senior ze Sebečic naopak slavil 89. narozeniny.

Do dvoudenní konfrontace jde 777 adeptů pod křídly Sdružení nezávislých kandidátů – místní sdružení. Jednotlivých nezávislých je 62, členů KSČM padesát a pak už jsou tahle čísla podstatně nižší. Z tradičních politických subjektů se výlučně k ODS hlásí 24, k ČSSD devět příslušníků, atd.

Přidáváme ještě věkové kategorie kandidátů: od 18 do 29 let jsme jich napočítali jen 77. Nejpočetnější je skupina 45 až 49 let (188 lidí), za ní 50 – 54 let i 40 – 44 let (po 165 zájemcích). Nad sedmdesátku se nechalo zapsat 62 dříve narozených.

