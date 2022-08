Starostka Bukové Eva Frank Deníku řekla, že kandidovat nebude hlavně kvůli věku. „Starostku dělám šestnáct let, v říjnu mi bude sedmdesát, navíc se stěhuji do jiného města, proto to z mé strany nebylo možné,“ zdůvodnila Frank. Všech šest členů zastupitelstva je neuvolněných. „Agenda se stále nabaluje. Každý ze zastupitelů má své důvody. Mají náročné zaměstnání, rodinu. Nedá se vše s prací na úřadě skloubit. Jako v každé obci, i u nás se navíc najdou lidé, kteří naši práci kritizují. Domnívala jsem se tedy, že přijdou kandidovat. Jsem zklamaná, že se nikdo nepřihlásil,“ řekla rodačka z Bukové, jíž vedení obce bude chybět. „Zároveň se už těším, že se budu moci věnovat zálibám,“ dodala.

Podobně své rozhodnutí odůvodnil i místostarosta Petr Vaňáč. „Každý má právo na názor. Nicméně ve vsi se vytvořila skupina, jež roznáší nepravdivé informace. Když jsem zhodnotil, kolik času beru rodině a kolik věnuji obci, rozhodl jsem se, že už kvůli těmto lidem nechci kandidovat,“ řekl Deníku Vaňáč.

Mlýn pod Mešnem funguje díky nadšenému majiteli, podívejte se

Jediným ze 69 míst na Rokycansku, kde se nepodařilo sestavit kandidátku pro komunální volby, je Trokavec. „Snažili jsme se, jenže odezva spoluobčanů nebyla odpovídající. Pak ztrácíte chuť dál pracovat,“ shrnul pocity místostarosta Štefan Hrčák. Ve vesničce na okraji Brd se 110 obyvateli nebyly uplynulé čtyři roky příliš idylické. Vytvořilo se tu několik skupin s rozdílnými názory a sladit je většinově se nedařilo. Nejpočetnější a také nejaktivnější byli hasiči, jejichž nepsaným šéfem se stal Jaroslav Hůrka. „Přátelé mne oslovili, abych do komunálního výběru šel. Jenže jsem ročník 1955 a přestože bych možná měl šanci i na starostovskou židli, chtěl jsem dát šanci těm mladším. Především rodinám s dětmi, které by Trokavec přiměly k větší aktivitě. Ovšem lidé se do funkcí nehrnou,“ shrnul Hůrka. Deník v horkém srpnovém dopoledni na téměř prázdné trokavecké návsi u úřadu oslovil staršího muže: „Je to špatné v republikové politice i tady. Všechno zdražuje a přidání důchodů je spíše symbolické. Ani u nás ve vsi to neklape. U piva se potkají tři chlapi. Jak jeden z nich odejde, ti dva zbývající ho hned pomluví.“

Že v úřadu nebude pokračovat, ohlásil i starosta Cebivi Zdeněk Kovář. „Důvodem je zdravotní stav, a vyšší věk. Nikdo jiný kandidátku nepostavil,“ sdělil Kovář.

FOTO, VIDEO: Křižovatka v Mirošově pod vodou, Klabava na třetím stupni

Zmíněné obce bude po komunálních volbách řídit dočasný správce vybraný ministerstvem vnitra. „S omezenými pravomocemi bude spravovat obec do doby, než vznikne nové zastupitelstvo v čele se starostou. Nevykonává ale například činnost státní správy. Jedná se o provizorium, které není dlouhodobě pro chod a rozvoj obce výhodné,“ potvrdil Deníku mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.