Před volbami se do své protikandidátky poměrně ostře opřel Naxera, a to i kvů-li jejímu vyjádření k tématu sexuální obtěžování. Volby v obvodu, který zahrnuje část Plzně, Starý Plzenec a okolí, okres Plzeň-jih a část Klatovska, odstartovaly v pátek ve 14 hodin.

Už první kolo, v němž se utkalo celkem sedm soupeřů, bylo dramatické až do samého konce. Dlouho vedl Váňa, ale nakonec se musel spokojit s třetím místem za Naxerou a Kovářovou. Ještě hůře dopadl dosavadní senátor Chaloupek. Známý autor večerníčků zůstal daleko za trojicí nejlepších. Oba výsledek zklamal, před volbami ale už dokázali vyjádřit podporu těm, jež je porazili. „Já podporuji paní doktorku. Zkusila si v životě, co to je pracovat. A je mi sympatická,“ prohlásil Váňa. Naopak Chaloupek se rozhodl podpořit Naxeru. Natočil dokonce video, v němž ho voličům doporučuje. „Jsme si názorově velice podobní,“ vysvětlil Deníku.

Naxera chce v Senátu řešit zejména energetickou a bezpečnostní krizi, Kovářová bojuje za „normální svět“. Krátce před druhým kolem rozčeřila hladinu veřejného mínění svým názorem na téma sexuálního obtěžování. „Pevně doufám, že všechny druhy sváděcích rituálů, zdvořilé i méně zdvořilé, zůstanou i v budoucnu legálními. Kriminalizace má čekat jen hrubé násilníky, kteří překročí hranici stanovenou trestním právem. Komu vtip nebo plácnutí po zadku připadají nevhodnými, musí si s tím poradit sám. Tohle totiž žádný zákon nevyřeší. A nesmí řešit. Nebo se tu ušikanujeme k smrti. A k vyhynutí,“ napsala mimo jiné na sociální sítě.

Zatímco někteří ji za názor chválí, jiní ji podrobili tvrdé kritice. A opřel se do ní i Naxera. „Utkám se s kandidátkou, která reprezentuje pro mne naprosto nepřijatelné postoje. Jako bývalá členka KSČ chce vystoupit z NATO i Evropské unie. Schvaluje sexuální obtěžování,“ vzkázal voličům Naxera, jenž tvrdě kritizoval i názor Kovářové na rusko-ukrajinský konflikt.

Volby se konají v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky dostanou příchozí na místě.