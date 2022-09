Zde jsou naše okruhy dotazů:

1) Zahraniční pracovníci a jejich účinkování ve městě.

2) Obytná zóna Hrádek II – co budete prosazovat a jak tuto záležitost vnímáte.

3) Stavba lékařského domu.

4) Hospodaření města – navyšující se inflace, zdražování energií

5) Kultura a sport ve městě – je to dostačující nebo co lze ještě vylepšit.