Obec vzdálená jen šest kilometrů od Rokycan charakterizuje klidné prostředí v prstenci přírody. Přesto i zde lze objevit poznatky, které by mohly životní podmínky vylepšit. „Určitě je to doprava, protože tu denně projíždějí desítky nákladních vozů. Některé z nich sice na pilu do sousední Veselé, ale mám podezření, že se tu ostatní řidiči snaží vyhnout mýtnému. A naše silnice na tom nejsou stavěné,“ má jasno starosta František Bůcha. Končí třetí období v této funkci (předtím byl jednou místostarostou), ovšem s kandidátkou dlouho váhal. „Podával jsem ji až týden před koncem lhůty,“ přiznává muž, který za pár týdnů oslaví padesátku. Zvažoval, zda dál v zastupitelstvu pokračovat, neboť elánu a nadšení mezi spoluobčany ubývá. Částečně to bezpochyby ovlivnil covid a možná také nechuť lidí ke společným akcím. Vždyť na červencové setkání obcí s názvem Raková vyjelo od Rokycan pouze třináct patriotů.

Územní plán kulhá

Územní plán ve spojení s pozemkovými úpravami je oblastí na dlouhou trať. ve vesnici se měnil už čtyřikrát a schválení je v nedohlednu. „Pokud se podaří s majiteli ploch najít rozumnou řeč, trvá několik měsíc než varianta projde úřednickým kolečkem a pak vlastník změní stanovisko,“ trpce se usmívá Bůcha. Ani v lesích není situace růžová. Raková jich má téměř 44 hektarů. Z toho polovinu u Kotle, kde získala svůj majetek po dlouhých peripetiích až před sedmi lety. Jenže právě tady se kůrovec postaral o likvidaci minimálně deseti hektarů.

Hasiči jsou pyšní

Nová sestava zastupitelů (z devíti uchazečů neuspějí dva) každopádně může pokračovat v investicích. Pikantní je, že domácím už zevšedněly, zatímco návštěvníci se vyjadřují v superlativech. Třeba o víceúčelovém sportovním areálu se dvěma hřišti na fotbal, pumptrackovou dráhou, herními prvky pro ty nejmenší, atd. Takže je určitě škoda, když muži opustili krajskou třídu a kopou jen na Rokycansku. Více radosti dělají fanouškům ti nejmenší – od přípravky po starší žáky.

Zázemí tu našli i dobrovolní hasiči. Někdy v roce 2014 disponovali jen stříkačkou za traktor a dnes? Dva nové objekty, v garáži vozy zn. Tatra, Avia a Škoda RT 706, skvělé vybavení včetně dýchací techniky a péče o 24 benjamínků, kteří vozí poháry z celého kraje. fungují tu i pionýři (pod křídly hrádecké skupiny, ale jinak samostatně) a domácí kvitují přítomnost i aktivity spolku Možnosti tu jsou. uplatnění v něm nacházejí hendikepovaní spoluobčané.

Ani na občanskou vybaveností si lidé naříkat nemohou. Na přelomu tisíciletí se tehdejší představitelé Rakové pustili do plynofikace, stavby vodovodu a nástupci mají na co navazovat. Dnes jsou vybudované tři vodní zdroje (dva pro obec, jeden pro hřiště) a potíž není ani s kanalizací. je z 80. let minulého století a dočišťování přes dva rybníky splňuje přísné podmínky.Na asfaltování cesty do ´Kouta´ v roce 2019 navázala loni komunikace ke Kotli a každá taková úprava stála přes milion.

Osm let funguje v Rakové mateřská škola s poetickým názvem Ráček. Vyrostla přeměnou fotbalových kabin a kapacita je maximálně naplněna. O něco smutnější je to s přestupem dětí do malotřídky ve Veselé. Kvůli nižší kapacitě se na čtyři školáky z Rakové nedostalo, což vyvolalo negativní reakce.