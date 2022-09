Oprava si by si podle původních návrhů vyžádala ke čtyři sta milionům korun. Alespoň tak to spočítali odborníci pražského ateliéru Rusina Frei, který vyhrál v konkurenci čtrnácti subjektů soutěž na architektonický návrh revitalizace komplexu.

Jenže tahle částka určitě stačit nebude s ohledem na nepřetržitě zdražující materiály. Proto jsme se zeptali lídrů všech sedmi stran a hnutí v Rokycanech, zda by dali přednost generální opravě podle vybrané varianty nebo nejnutnější a nejrychlejší rekonstrukci.

Zajímá vás, kdo kandiduje ve vaší obci? Podívejte se ZDE

ANO + NK

Číslem jedna je Jiří Sýkora: „Jsem pro dokončení projektu včetně stavebního povolení generální rekonstrukce. Před zahájením stavby se však musí znovu řešit rozpočet včetně využití dostupných dotací a úvěrových možností. V případě, že by to finančně nebylo v silách města a bylo na úkor důležité městské infrastruktury, projekt nepodpořím nebo navrhnu etapovou výstavbu. Stále je ve vzduchu otázka využitelnosti takové stavby (není víceúčelová), náklady na provoz a možné výnosy z její činnosti.“

KSČM

Bezpochyby nejzkušenější zastupitelka Rokycan Zdeňka Lišková chce právě tuto záležitost dotáhnout do finále: „Jsem pro dokončení schválené rekonstrukce. Přestože jsem už před lety považovala půjčku Tělocvičně jednotě Sokol Rokycany za nešťastnou a na má slova došlo. Převzetí ztrátového objektu byl spíše danajský dar, protože třeba strop nad velkým sálem drží doslova na dobré slovo.“

NEZÁVISLÍ

Podle vyjádření nynějšího starosty Václava Kočího je investice rozpracovaná v takovém stádiu, že couvnout nelze: „Realizovaná byla veřejná soutěž. Teď je na řadě předložení projektové dokumentace, následně rozpočet podle aktuálních cen a co nejrychlejší dokončení,“ má jasno muž, jemuž vadí zbytečné průtahy během uplynulých tří let. Kočí je přesvědčen, že při trošce dobré vůle mohla být oprava o kus dál!

PRO NAŠE ROKYCANY

Vyjádření zaslal Karel Vodička: „Jako jeden z mála radních a zastupitelů jsem byl od začátku podpořen svými voliči pro mandát zbourání sokolovny z důvodů špatného stavu, nefunkčnosti, drahých vstupů po vlastní realizaci. Minimálně již dva roky zde mohla stát moderní a funkční budova do částky 250 až 300.milionů, kterou by nám záviděla široká kulturní veřejnost a mohla sloužit občanům města Rokycany. Bohužel jsem byl většinou a vedením města přehlasován. A to ne poprvé. Přesto dnes se přikláním k co nejrychlejší komplexní rekonstrukci a uvedení sokolovny do provozu. Bez ohledu na zvýšené náklady. Nemít kulturní stánek odpovídající dnešní době, je dlouholetá ostuda města Rokycany.“

PRO ROKYCANY

Stanovisko zaslal muž číslo jedna na kandidátce Zbyněk Drozda: „Zastupitelstvo si vybralo cestu generální rekonstrukce dle vítězného návrhu a vzhledem k již investovaným finančním prostředkům si nedokážu představit, že by se naši nástupci rozhodli vydat jinou cestou, ale stát se může všechno. V době schvalování jsem byl jedním z mála zastupitelů, možná jediným, který upozorňoval a připomínkoval koncové řešení generální rekonstrukce, a to s ohledem na to, že ze sokolovny se stane jen kulturní centrum. V Rokycanech ale dlouhodobě chybí nová víceúčelová hala.“

Přečtěte si i další články týkající se nadcházejících voleb ZDE

ROKYCANŠTÍ PATRIOTI

„Od začátku preferujeme komplexní řešení budovy sokolovny jako centra kultury v našem městě. Podporujeme celkovou revitalizaci podle vítězného návrhu z veřejné architektonické soutěže za využití dotačních titulů. Otázka nákladů je samozřejmě důležitá. Město budovu vlastní zhruba šest let. Veškeré předpokládané práce od projektu po konečnou realizaci mají trvat čtyři roky. Druhá cesta, tedy rychlá oprava jen nejnutnějšího, by zakonzervovala stav v 80. letech minulého století. Věřím, že nové zastupitelstvo města bude mít dokončení revitalizace jako jeden z hlavních cílů a Rokycany se opět stanou centrem kultury v regionu,“ je optimistou Tomáš Rada.

SPOLU

Jan Šašek zaslal obsáhlou informaci, z níž vyjímáme: „Zastupitelé za ODS usilovali důrazně o opravu havarijního stropu tak, aby mohla být opět urychleně zprovozněna. Společenský sál v Rokycanech chybí! Pro jednoduché řešení se však v zastupitelstvu bohužel nikdy nenašla potřebná většina. Projekt se zadával v červnu roku 2019, přes prázdniny byl hotový, ale v září zastupitelstvo realizaci a odstranění havarijního stavu neschválilo. Přitom od roku 2020 mohla sokolovna opět fungovat. Po peripetiích se alespoň podařilo schválit vypsání architektonické soutěže. A projekt bude hotový do konce září.