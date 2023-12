Amen. První dívčí romský román je dílem Ilony Ferkové z Rokycan

Romská prozaička Ilona Ferková posílá mezi čtenáře knihu o velkém holčičím přátelství na prahu dospělosti. S názvem Amen (romsky My) a návratem do šedesátých let minulého století.

Foto: Deník/Václav Havránek