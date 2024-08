Železniční trať z Rakovníku do Mladotic slaví 125. narozeniny. Připravené jsou jízdy historických vlaků včetně doprovodného programu na nádražích v Rakovníku, Čisté a Kralovicích.

Chybět nebudou ani dva letité autobusy. Na akci propůjčí nadšenci ze strašického muzea autobus Škoda 706 RTO-LUX, který bude zajišťovat spojení z Kralovic do Mladotic a zpět (tedy ve výlukovém úseku trati 162).

Návštěvníci mohou využít také bývalý plzeňský autobus Karosa B 732 č. 425, který nabídne ranní spojení z Plzně do Rakovníka, dále pak spoje z Rakovníka do Čisté, resp. do Kralovic a zpět a následně odpolední spoj z Rakovníka zpět do Plzně.

Na svezení dalším z autobusů se mohou těšit účastníci setkání rodáků ve Střižovicích. V sobotních odpoledních hodinách bude vůz Karosa B 732 zajišťovat komentované prohlídky po obci.