Před námi je poslední, svatováclavský, víkend v září a my pro Vás vybíráme na Rokycansku z následujících akcí:

Výstava panenek

Kdy: od pátku do neděle 8:00 až 12:00 a 12:30 až 16:30

Kde: Infocentrum Radnicko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Putovní výstava více než 300 panenek Reginy Hodan Březinové.

Výstava Do nového světa

Kdy: od pátku do neděle 9 až 16 hodin

Kde: Muzeum J. V. Sládka, Zbiroh

Za kolik: 50 Kč, děti a senioři 30 Kč, rodinné 120 Kč (2 dospělí a max. tři děti)

Proč přijít: Dozvíte se, co spojuje velké české umělce Josefa Václava Sládka a Antonína Dvořáka.

Výstava drobného a exotického zvířectva

Kdy: sobota 28. září od 8 do 16 hodin

Kde: areál chovatelů Plzeňská 653, Radnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kromě zvířectva se těšte na tombolu i občerstvení.

Svatováclavské jízdy

Kdy: sobota 28. září od 13 do 17 hodin

Kde: Parostrojní železnice Břasy

Za kolik: jednotné vstupné 100 Kč

Proč přijít: Během jízd si děti mohou vyzkoušet práci výpravčího.

Vyspělost prvorepublikové armády

Kdy: sobota 28. září od 13 do 17 hodin, vstup do areálu od 12 hodin

Kde: Muzeum na demarkační linii, Rokycany

Za kolik: zdarma, parkovné 50 Kč

Proč přijít: Dobový život, výstava veteránů, soutěže pro děti, bojová ukázka.

Svatováclavská sobota

Kdy: sobota 28. září od 16 hodin

Kde: La Boema, múzická restaurace a kavárna v Radnicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Svatováclavské menu spolu s nevšedním uměleckým zážitkem. V salonu vystoupí Igor Tausinger, významný klavírista, hudební režisér. Představí své literární dílo za doprovodu kytarové hudby v podání Jana Irvinga. Rezervace na: www. laboema.cz, la.boema.radnice@gmail.com, nebo telefonech 602 970 560, 721 866 126.

Svatováclavský koncert

Kdy: sobota 28. září od 17 hodin

Kde: kostel sv. Václava v Radnicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zazní skladby autorů klasické hudby, účinkují: Jan Esterle, Václav Klimeš na varhany, Anna Rašková zpěv, R. a D. Klimešovi na housle, violu. Výtěžek koncertu bude věnován postiženým povodněmi.