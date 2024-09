Cesty k pramenům

Kdy: čtvrtek 5. září až sobota 7. září

Kde: Na Střelnici, kostel Panny Marie Sněžné, U Spilky v Rokycanech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý hudební program i živé nahrávání podcastu Přepište dějiny o dějinách ve veřejném prostoru.

Přátelské posezení u štoly dolu Terezie ve Vranovicích

Kdy: pátek 6. září od 19 hodin

Kde: louka u štoly dolu Terezie ve Vranovicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Promítání historických snímků obce a možnost přinést své vlastní (i elektronické).Občerstvení zajištěno.

Mlečičká ťapka

Kdy: sobota 7. září od 8.30 do 10 hodin start, cíl do 15 hodin

Kde: start a cíl před OÚ Mlečice

Za kolik: 20 Kč, děti do 5 let zdarma

Proč přijít: Turisté mají na výběr ze tří tras. Ťape se za každého počasí.

Slavnostní otevření Železničního muzea Stupno a výročí 80 let zastávky Všenice

Kdy: sobota 7. září od 10.35 ve Stupně, od 15 hodin ve Všenicích

Kde: nádraží Stupno a železniční zastávka Všenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mezi Ejpovicemi a Radnicemi bude jezdit historický vlak M 131 přezdívaný Hurvínek. Ve Stupně jízdy na inspektorské drezíně, možnost vyzkoušet si práci výpravčího, výstava historických a retro kočárků, občerstvení a kavárna na nádraží. Ve Všenicích od 15.10 živá hudba, výstava fotografií. Možnost navštívit zajímavé cíle v okolí: parková železnice Břasy, kostel ve Stupně. výstava v K21 Stupno Stará vesnice, naučná stezka Po stopách důlní činnosti na Břassku, prodej upomínkových předmětů.

Strašidelná stezka

Kdy: sobota 7. září od 19 hodin

Kde: před hostincem v Kornaticích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Malé děti budou společně s rodiči vycházet na stezku od 19 hodin, větší děti od 20 hodin bez rodičů ve skupinkách po dvou až třech. Baterku s sebou.

Festival Smíření

Kdy: neděle 8. září od 15 hodin

Kde: synagoga v Radnicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Uslyšíte klasiky české hudby Dvořáka, Janáčka, Martinů, Krásu, Ebena, Webera a další.