Další květnový víkend před námi a na Rokycansku máme z čeho vybírat. V Radnicích pořádají 43. ročník pochodu Libštejnskými hvozdy, na zámku ve Zbiroze láká okruh Karla IV. Odehraje se už 31. ročník Hamernického dne v Dobřívě, vrata otevře Muzeum dopravy ve Strašicích, v Přívěticích slaví máje a v Domě přírady Brd přichystali Den se záchrannou stanicí.

30. Hamernický den v Dobřívě v květnu 2023. | Video: Deník/Václav Havránek

Lucemburský Zbiroh

Kdy: každý květnový pátek od 19 hodin

Kde: Zámek Zbiroh

Za kolik: běžné vstupné

Proč přijít: Speciální okruh Karla IV. s královskými komnatami a gotickými prostory hradu. Nutná rezervace na e-mailu: pokladna@zbiroh.com nebo na telefonu: 602 527 632.

Z Radnic Libštejnskými hvozdy, 43. ročník pochodu

Kdy: sobota 18. května; start od 8 do 9. 30 hodin, cíl od 10. 30 do 17. 30 hodin

Kde: Sokolovna Radnice, start a cíl tamtéž

Za kolik: 30 Kč, členové KČT a děti do 15 let 20 Kč

Proč přijít: Připraveny budou pěší okruhy od 7 do 35 km, cyklotrasy po silnici i cyklotrasy, které kombinují silnici a lehký terén. Trasy, mapky a přihlašovací formuláře najdete na: http://www.vht-radnice.eu/rlh.html. Více informací poskytne František Jeřábek na e-mailu: fanda@jerabek.eu

Hamernický den v Dobřívě

Kdy: sobota 18. května

Kde: Vodní hamr Dobřív, 9 - 18 hodin

Za kolik: 100 Kč jednotlivé, 80 Kč zlevněné, 250 Kč rodinné, děti do 3 let zdarma

Proč přijít: Návštěvníci mohou na této akci s bohatým kulturním programem nahlédnout i pod ruce učňů kovářského řemesla, zapojených do soutěže zručnosti Dobřívský cvoček. Na akci se můžete nechat dovést i Hamernickým expresem.

Den otevřených vrat v Muzeu dopravy ve Strašicích

Kdy: sobota a neděle 18. a 19. května od 10 do 17 hodin

Kde: Muzeum dopravy ve Strašicích

Za kolik: dospělí 60 Kč; děti, studenti, ZTP, důchodci 30 Kč; rodina – 120 Kč

Proč přijít: Po oba dva dny bude zpřístupněno Muzeum dopravy, a v provozu budou také historické exponáty. V sobotu 18. května na lince spojující Strašice, Dobřív a mirošovské nádraží, v neděli 19. května pak na strašické lince 5 vedoucí k loveckému zámečku Tři Trubky a zdejšímu Domu přírody Brd.

Máje Přívětice

Kdy: sobota 18. května od 14 hodin

Kde: na návsi a v obecním sále

Za kolik: vstup na večerní zábavu v obecním sále je 150 Kč

Proč přijít: Májový průvod obcí od 14 hodin. V obecním sále od 19 hodin Májová zábava, kde zahraje Procházka band.

Den se Záchrannou stanicí v Domě přírody Brd

Kdy: neděle 19. května, 9 - 17 hodin

Kde: Dům přírody Brd

Za kolik: děti do 6 let zdarma; děti 6 - 15 let, senioři 65+, ZTP 30 Kč; dospělí a mládež nad 15 let 60,- Kč; rodinné vstupné (2 dospělí, až 3 děti) 150 Kč

Proč přijít: Pavel Moulis představí činnost stanice a některá zachráněná zvířata. Ze Strašic sem dojedete speciální autobusovou linkou z Muzea dopravy.

