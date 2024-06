Začínají letní prázdniny a my přinášíme víkendové tipy, kam vyrazit. Na koupališti v Rokycanech můžete oslavit 90 let od jeho otevření, ve Zbiroze se vydat na dětskou prohlídku zámku, láká i koncert v Újezdu u sv. Kříže, letní kino v Terešově či pouť u Kostela sv. Petra a Pavla mezi Líšnou a Jablečnem. Největší víkendovou akcí jsou však Bahna u Strašic.

90 let koupaliště v Rokycanech

Kdy: pátek 28. června od 14 hodin

Kde: areál venkovního Koupaliště Rokycany

Za kolik: běžné vstupné, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Program pro děti, vystoupení Big band ZUŠ Rokycany, koncert kapely Prázdné lahve.

Městské koupaliště Rokycany letos slaví 90 let od svého otevření. | Video: Deník/Veronika Krátká

Dětské večerní prohlídky

Kdy: každý červnový pátek od 18. 30 hodin

Kde: Zámek Zbiroh

Za kolik: běžné vstupné

Proč přijít: Pohádková prohlídka pro malé návštěvníky a jejich doprovod. Nutná rezervace na e-mailu: pokladna@zbiroh.com nebo na telefonu: 602 527 632.

Den pozemního vojska Bahna 2024

Kdy: sobota 29. června od 9 do 17 hodin

Kde: tankodrom u Strašic

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bohatý program pro děti i dospělé. Akci zahájí seskok výsadkářů, na nebi zahřmí stíhačky gripen, které doprovodí bitevníky L-159 ALCA. Z několika míst vyjedou na Bahna speciální autobusy.

Koncert Voltage a Drsné Stěny

Kdy: sobota 29. června od 19 hodin

Kde: Hospoda Na Koupališti, Újezd u Svatého Kříže

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: K tanci a poslechu zahrají Voltage, rock z Radnic a Drsná Stěna, punk z Plzně. Na koncertě se bude i grilovat.

Promítání filmu Králové hor

Kdy: sobota 29. června od 21.30 hodin

Kde: Letní kino Terešov

Za kolik: 80 Kč

Proč přijít: Máte šanci vidět drama španělského režiséra Gerarda Olivarese, který získal bohaté zkušenosti s natáčením se zvířaty již při svém předchozím snímku Mezi vlky (2011). Film Králové hor natáčel 8 let bez použití triků a zvláštních efektů. Jedinou dodatečnou úpravou bylo zpomalení nejpůsobivějších scén.

Pouť u sv. Petra a Pavla

Kdy: neděle 30. června od 9 hodin

Kde: u Kostela sv. Petra a Pavla mezi Líšnou a Jablečnem

Za kolik: 10 Kč

Proč přijít: K poslechu zahraje Muzika pana Trejbala, připraveno je bohaté občerstvení a tombola.

Den se Záchrannou stanicí živočichů Rokycany

Kdy: neděle 30. června od 10 hodin

Kde: Dům přírody Brd, Strašice (zámeček Tři Trubky)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Činnost stanice a některé zachráněné živočichy představí Petr Moulis a Eva Ungermanová.