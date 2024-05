Ve Zbiroze můžete každý květnový pátek navštívit okruh Karla IV., v Rokycanech se chystají velkolepé Oslavy osvobození v Muzeu na Demarkační linii, za výlet stojí i Brdy, kde se dá navštívit tvořivé odpoledne ve VLS Obecnice.

Tradiční Oslavy osvobození připravují společně město Rokycany a Muzeum na demarkační linii Rokycany na sobotu 4. května 2024 odpoledne. | Foto: se svolením MÚ Rokycany

Lucemburský Zbiroh

Kdy: každý květnový pátek od 19 hodin

Kde: Zámek Zbiroh

Za kolik: běžné vstupné

Proč přijít: Speciální okruh Karla IV. s královskými komnatami a gotickými prostory hradu. Nutná rezervace na e-mailu: pokladna@zbiroh.com nebo na telefonu: 602 527 632.

4. ročník Týčského pochodu

Kdy: sobota 4. května

Kde: Týček, koupaliště od 7 do 10 hodin.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vybrat si můžete okruh na 10 nebo 15 kilometrů s návratem do 17. hodiny zpět do areálu koupaliště.

Oslavy osvobození v Rokycanech

Kdy: sobota 4. května od 14 hodin

Kde: Muzeum na Demarkační linii. Muzeum bude pro veřejnost otevřeno od 13 hodin.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program zahájí přednáška Poslední pivo K. H. Franka o jeho zatčení v Rokycanech s promítáním unikátních dobových záběrů na velkoplošné obrazovce. Následovat budou soutěže pro děti, komentované prohlídky dobových táborů i výcvik fyzické zdatnosti vojenských nováčků. Druhý blok oslav zahájí hlavní pietní akt v 16 hodin. Poté bude následovat defilé armád a techniky II. světové války, děti se zapojí do stavby barikády a poté do průvodu osvobození, připravena je bojová ukázka Květnové povstání za podpory historického letadla Mustang. Svoji techniku představí také profesionální hasiči z Územního odboru Rokycany HZS Plzeňského kraje. Závěr rokycanských oslav bude patřit koncertu orchestru Tremolo od 19.30 a poslední tečkou bude ohňostroj.

Otvírání Lesní studánky nad Sýkorovým mlýnem

Kdy: sobota 4. května, 14. 30 hodin

Kde: Lesní studánka. Dostanete se k ní po modré turistické značce z Přísednice nebo také po modré značce přes lávku za Sýkorovým mlýnem.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Studánka je pojmenovaná podle básně J. V. Sládka. Letos si připomínáme 130 let od jejího vydání.

Krátká procházka ve Strašicích do Lomečku

Kdy: sobota 4. května v 15 hodin

Kde: U Libuše, Strašice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Lomečku na Vás čekají špekáčky, chléb a hořčice.

Brdské tvořivé dílny

Kdy: neděle 5. května

Kde: VLS Obecnice, 274

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Postavíte si hmyzí domek. Materiál na stavbu je na místě zajištěn.