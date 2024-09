Kill The Dandies zahrají na festivalu Harvest Moon v Hlohovicích.

Je tu víkend po velké vodě a my z plánovaných akcí vybíráme následující:

Výstava panenek

Kdy: od pátku do neděle 8:00 až 12:00 a 12:30 až 16:30

Kde: Infocentrum Radnicko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Putovní výstava více než 300 panenek Reginy Hodan Březinové.

Výstava Do nového světa

Kdy: od pátku do neděle 9 až 16 hodin

Kde: Muzeum J. V. Sládka, Zbiroh

Za kolik: 50 Kč, děti a senioři 30 Kč, rodinné 120 Kč (2 dospělí a max. tři děti)

Proč přijít: Dozvíte se, co spojuje velké české umělce Josefa Václava Sládka a Antonína Dvořáka.

Českoslovenští letci v RAF

Kdy: pátek 20. září od 14 hodin

Kde: Synagoga Radnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Beseda Daniela Švece o osudech československých pilotů RAF v Anglii během II. světové války

30. setkání pod rokycanskou věží

Kdy: pátek 20. září od 15.15 hodin, sobota 21. září od 9.45 hodin

Kde: Rokycany na Masarykově nám., U Pardála, U Spilky a na nádvoří knihovny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pestrý kulturní program pro všechny, ze kterého vypichujeme vystoupení Davida Kollera, No Name, Den životního prostředí, program pro děti či skupinu historického šermu. Nebude chybět ani ohňostroj.

Harvest Moon Session

Kdy: od pátku 20. září v 17 hodin do soboty 21. září 23.45 hodin

Kde: Statek Háječek, Hlohovice

Za kolik: dvoudenní vstupenka 680 Kč, páteční za 400 Kč, sobotní za 450 Kč

Proč přijít: Spousta výborných kapel české klubové scény, ze kterých vybíráme koncert Kill The Dandies. Jídlo, pití, stanování zdarma. Koncerty ve stodole.