Na nádraží ČD v Rokycanech stojí až do neděle Legiovlak, v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka láká komiksová výstava, na zimním stadionu parkují až do konce dubna historická vozidla a pojedou se i ROKYCANSKÝ KRPÁLY 2024.

Legiovlak v Rokycanech. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Legiovlak 2024

Kdy: od 23.4. do 28.4. ve všední dny 8 - 18 h, víkend 9 - 19 h

Kde: Rokycany nádraží ČD

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Legiovlak je sestaven z 14 pečlivě zrekonstruovaných vagonů, představujících vojenský konvoj. Tyto vlaky sloužily k přepravě desetitisíců československých legionářů v letech 1918-1920 přes Rusko po Transsibiřské magistrále, často se museli průjezdem bojovat s bolševiky. Legiovlak zahrnuje vozy polní pošty, těplušky, zdravotnického, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (rekonstruovaného na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. V každém voze se návštěvníci mohou těšit na autentickou rekonstrukci vybavení, legionáře v dobových uniformách a také originální exponáty a stovky fotografií na panelech, které mapují historii československých legií.

Legiovlak na rokycanském nádraží lze navštívit do neděle

Včelaření s Karolínou

Kdy: čtvrtek 25. 4. od 16 hodin

Kde: Městská knihovna Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Můžete se těšit na přednášku mladé včelařky Karolíny Klírové o životě včel, která bude doplněná praktickými zkušenostmi z vlastního včelaření.

Výstava: Čus vydrus

Kdy: od 26. 4. do 6. 10. úterý až neděle 8 - 12 hod / 12:30 - 16 hod

Kde: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Za kolik: Dospělí: 20Kč, Senioři nad 65 let, Studenti do 26 let, ZTP, Děti 3-15 let: 10Kč, ZŠ + MŠ + pedagog zdarma, Děti do 3 let, ZTP/P, AMG: zdarma

Proč přijít: Výstava představuje první komiks na velkých panelech, který vytvořili děti z oddílu MOP Volavky Třeboň pod vedením Václava Bartušky. Příběh pojednává o životě vydry a jejích vodních přátel a nepřátel. Má osobitý humor, který osloví nejen děti, ale i jejich rodiče. Výstava je doplněná preparáty ze sbírek muzea, může změnit pohled na tohoto ohroženého živočicha.

Výstava historických vozidel

Kdy: od 27.4. do 30. 4. vždy od 8 do 20 h, 1. 5. od 8 do 17 h

Kde: Zimní stadion Rokycany

Za kolik: 150 Kč, děti do 120cm zdarma

Proč přijít: Klub historických vozidel Rokycany pořádá tradiční výstavu historických vozidel. Výstava zahrnuje přes 200 exponátů. Z Plzně bude vypraven zvláštní vlak do Rokycan. V Rokycanech bude připraven doprovod v dobovém kostýmu. Na zimním stadionu bude po celou dobu výstavy otevřena restaurace.

Dětské divadlo - Jak hrobař přelstil smrt

Kdy: sobota 27. 4. od 15 do 18 hodin

Kde: Sál KD Svojkovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl a T. J. Sokol Dobřív zde malé i velké diváky na pohádku Jak hrobař přelstil smrt.

Pyžamová párty

Kdy: sobota 27. 4. od 19 hodin

Kde: Multifunkční sál Městského úřadu Zbiroh

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Klub žen Zbiroh zve na Pyžamovou party kde vystoupí DJ Martin. Občerstvení bude na místě.

Rokycanský krpály 2024

Kdy: neděle 28. 4. od 9 hodin

Kde: start v areáłu FC Rokycany

Za kolik: Startovné je 450 Kč

Proč přijít: Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI pořádá v neděli 28. dubna 2024 od 9.30 hodin VIII. ročník amatérského závodu horských kol ROKYCANSKÝ KRPÁLY 2024. 54 kilometrů dlouhá XC/M trasa s převýšením téměř 1200 metrů je vhodná pro širokou veřejnost a zavede účastníky na všechny významné vrcholy v okolí Rokycan – Žďár, Hrádecký vrch, Kouklova hora, Konesův vrch, Kotel, Maršál a Čilina. Během jízdy si užijete krásnou krajinu (projedete dva přírodní parky, jednu přírodní rezervaci a část CHKO), náročné stoupání, adrenalinové sjezdy, atraktivní lesní traily a pro zpestření nebudou chybět ani kořeny, kameny a vodní průchody.

Den Země

Kdy: neděle 28. 4. od 9 do 17 hodin

Kde: Dům přírody Brd Strašice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na návštěvníky každého věku čekají venkovní aktivity v prostorách Domu přírody Brd. Hry, tvoření, kvízy o ceny či seznámení s živočichy žijícími v CHKO Brdy - živými i virtuálními. Pro seznamování s virtuálními živočichy si stáhněte aplikaci s názvem S NÁMI VÁM ZVĚŘ NEUTEČE.