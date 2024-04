V rokycanské knihovně se rozjel swap pokojovek, láká přednáška. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka připravilo novou výstavu, Ve Zbiroze pořádají v sobotu Jarní trhy. Ve Volduchách se můžete těšit na koncert nejznámějšího českého elektrického smyčcového tria Inflagranti a v Lihohlavech máte šanci navštívit komentovanou prohlídku Kaple Navštívení Panny Marie na Vršíčku.

Velikonoční jarmark ve Volduchách. | Foto: Deník/Václav Havránek

Swap pokojovek

Kdy: 15.4. až 26.4.

Kde: Městská knihovna Rokycany - I. Patro

Za kolik: zdarma

Proč přijít: můžete si přijít vyměnit pokojovou rostlinu za jinou a udělat radost nejen sobě, ale i druhým.

Přednáška Kamenné kruhy na Rokycansku

Kdy: čtvrtek 18. 4. od 16 hodin

Kde: Městská knihovna Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na přednášku o tajemném putování po Rokycansku s názvem Kamenné kruhy na Rokycansku se Soňou Jindrou přinese pohled na tajemné kruhy a jejich význam a také se můžete těšit na energetické body v krajině.

Výstava Umění léčit

Kdy: čtvrtek 18. 4. od 17 hodin vernisáž. Pátek 19. 4. - 29. 9. - úterý až neděle 8 - 12 hodin / 12:30 - 16 hodin.

Kde: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech - ulice Josefa Knihy 146 - výstavní sál

Za kolik: Dospělí: 20 Kč, Senioři nad 65 let, Studenti do 26 let, ZTP, Děti 3-15 let: 10 Kč, ZŠ + MŠ + pedagog zdarma, Děti do 3 let, ZTP/P, AMG: zdarma

Proč přijít: Výstava představuje historii lékařství v Rokycanech. Zahrnuje chirurgii, anestezii, zubní lékařství, gynekologii atd. První část je o obecných a regionálních dějinách lékařství, druhá se věnuje farmacii a vývoji farmaceutických oborů. Zobrazuje klášterní, městské i veřejné lékárny, lékárenství 20. století, sběr léčivých rostlin a lidové léčitele. Unikátní lékárna z počátku 20. století je doplněna lékárenskými váhami, stojatky, léky a sušenými bylinami. Také je zde ordinace praktického lékaře z 40. - 50. let 20. století.

Dětská (možná trochu strašidelná) prohlídka

Kdy: pátek 19.4. od 19 hodin

Kde: Zámek Zbiroh

Za kolik: Dospělí: 250 Kč, Senioři nad 65 let: 150 Kč, Studenti do 26 let a ZTP: 150 Kč, Děti 3-15 let: 80 Kč, Rodinné vstupné: 580 Kč (2 dospělí + 2 děti do 15 let). Rezervace nutná na tel.: 602 527 632 nebo e-mail: pokladna@zbiroh.com

Proč přijít: Pokud hledáte zábavu pro vaše děti a možná trochu dobrodružství, prohlídka zámku Zbiroh a jeho okolí je přesně to pravé. Společně prozkoumáte nejen tajemné zákoutí samotného zámku, ale také okolní les a navštívíte některá z nejstarších míst původního hradu. A kdo ví, možná na cestě uvidíme i nějakou nadpřirozenou bytost. Nezapomeňte si vzít lucerničky!

Jarní trhy ve Zbiroze

Kdy: sobota od 9 do 15 hodin

Kde: proluka Masarykovo náměstí, Zbiroh

Za kolik: zdarma

Proč přijít: nakoupit zde můžete například jarní květiny a dekorace, domácí pečivo, sýry, masné výrobky a uzeniny či řemeslné výrobky. Občerstvení je zajištěno. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny a malování na obličej.

Inflagranti a Josef Vágner

Kdy: sobota 20.4. od 19 hodin

Kde: Kulturní dům Volduchy

Za kolik: 590 Kč

Proč přijít: Můžete se těšit na koncert nejznámějšího českého elektrického smyčcového tria Inflagranti a jejich hosta, zpěváka Josefa Vágnera.

Brány památek dokořán - Kaple Navštívení Panny Marie na Vršíčku

Kdy: neděle 21. 4. od 14 hodin

Kde: Litohlavy - Kaple Navštívení Panny Marie na Vršíčku

Za kolik: zdarma. Nutná rezervace míst na tel.: 371 106 104 nebo na emailu: adriana.jarosova@rokycany.cz

Proč přijít: Město se spolkem Rokycanští patrioti připravují komentovanou prohlídku kaple a schodů. Můžeme se těšit na architekta Jana Soukupa, vedoucí okresního archivu Rokycany Hana Hrachovou.