Hudební a taneční večer z kapelou ŠOK

Kdy: pátek 26. července od 18 hodin

Kde: Koupaliště Kamenný Újezd

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zaručena porce zábavného letního večera.

Vačkářovo hudební léto

Kdy: sobota 27. července od 9.30 do 11.30 hodin

Kde: proluka na Masarykově náměstí, Zbiroh

Za kolik: 20 Kč

Proč přijít: Promenádní koncert. K tanci a poslechu zahraje Pražský salónní orchestr.

Toulky starým Zbirohem

Kdy: sobota 27. července od 14 hodin

Kde: sraz před infocentrem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Otevření nové naučné stezky s jejím autorem Tomášem Makajem.

Promítání filmu Zápisník alkoholičky

Kdy: sobota 20. července od 21.30 hodin

Kde: Letní kino Terešov

Za kolik: 130 Kč

Proč přijít: Dramatický příběh mladé ženy bojující se závislostí na alkoholu v hlavní roli s Terezou Ramba.

90 let koupaliště Rokycany

Kdy: neděle 28. července od 15 hodin

Kde: Koupaliště Rokycany

Za kolik: běžné vstupné, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Divadlo pro děti zahraje od 15.30 hodin pohádku O Palečkovi, koncert skupiny Prázdné lahve začíná v 18 hodin.