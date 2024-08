„Celé odpoledne se pak koná soutěž pro děti Copak je to za vojáka. Kluci a děvčata budou pátrat po vojínu Koubovi a za jeho dopadení dostanou odměny,“ uvádí za pořadatele Radka Vávrová.

Připraveny jsou ukázkové jízdy desítek aut muzea včetně představení v terénu. Unikátní bude také dynamická ukázka, ve které se představí více než deset nádherných psů moskevského strážního plemene. Bylo vyšlechtěno pro ostrahu vojenských objektů a o této jejich hlavní úloze v armádě bude hodinová ukázka se zadržením pachatele.

V Muzeu na Demarkační linii v Rokycanech mohou od 12 hodin návštěvníci počítat s bohatým programem

Pro vaši lepší orientaci přidáváme podrobný harmonogram:

12.00 diskuse u otevřené techniky, dětské soutěže, výstavy zbraní a spojovací techniky

13.00 seskok parašutistů

13.15 dynamická ukázka čtyřkolek Segway

13.30 prezentace plemene moskevský strážní pes

14.30 defilé techniky HZS

14.45 Copak je to za vojáka I.

15.00 defilé exponátů muzea

15.15 Copak je to za vojáka II.

15.30 defilé techniky PČR

15.45 Copak je to za vojáka III.

16.00 dynamická ukázka čtyřkolek

16.15 dynamická ukázka HZS Rokycany

16.30 jízdní vlastnosti kolové a pásové techniky