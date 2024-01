Začátek roku je spojený s řadou plesů a bálů, o víkendu se koná například hasičský v Číčově, kde mají připravený i maškarní pro děti, rybářský v Klášteře nebo včelařský v Bušovicích, country bál ve Staňkově podpoří záchranu zámku v Čečovicích. V Křimicích se bude soutěžit o nejlepší kysané zelí, speciální zimní prohlídky jsou připraveny ve Zbirohu a na Kašperku.

V pátek se opět bude soutěžit o nejlepší kysané zelí, vítěz získá titul Křimický zelmistr. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

PLZEŇSKO

Bude se soutěžit o Křimického zelmistra

Kdy: pátek 12. ledna od 17.00

Kde: restaurace Saracena, Plzeň-Křimice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Městský obvod Plzeň 5 - Křimice pořádá v pátek od 17 hodin v restauraci Saracena tradiční soutěž o nejlepší nakládané kysané zelí. Připravena bude ochutnávka zelných gastronomických specialit, hudební doprovod obstará Májka Band. Vyhlášení výsledků v 19 hodin.

Pod lampou zahraje Radosta

Kdy: pátek 12. ledna od 20.00

Kde: Divadlo Pod lampou, Plzeň

Za kolik: 250 korun na místě

Proč přijít: V Divadle Pod lampou zahraje v pátek večer plzeňská kapela Radosta, která představí svoji hudební poctu filmu Kulový blesk i něco navíc. Jako host vystoupí kapela Downbelow v sestavě s Petrem Kružíkem, známým mimo jiné ze svého působení v kapele Priessnitz. Během večera se bude prodávat charitativní pivo Radostná Dvanáctka na podporu Hospice Svatého Lazara.

Zabijačkové pochoutky ochutnáte v Lokále

Kdy: sobota 13. ledna od 11.00

Kde: Lokál, Plzeň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na první ze série tradičních zimních zabijaček se můžete vydat v sobotu od 11 hodin do prostor před Lokálem pod Velkým divadlem v Plzni. Nebudou chybět čerstvé zabijačkové pochoutky jako třeba jitrnice, jelítka, ovar nebo guláš. Akci doplní tematická hudba v podání uskupení Perla. Posedět bude možné jak venku, tak vevnitř.

Rybáři mají bál v Klášteře

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: KD Klášter

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Základní organizace Českého rybářského svazu v Nepomuku pořádá Rybářský bál. V Kulturním domě v Klášteře začne v sobotu ve 20 hodin, k tanci a poslechu bude hrát Classic Band, připravena je i bohatá tombola. Vstupenky na tel. č. 603 516 907.

Po dětech nastoupí v Číčově hasiči

Kdy: sobota 13. ledna od 14.00 a 20.00

Kde: KD Číčov

Za kolik: dobrovolné vstupné a 150 korun

Proč přijít: Hned dvě akce připravili na sobotu v Číčově. Nejprve to bude od 14 hodin Dětský maškarní bál, kde je vstupné dobrovolné. Večer pak ve 20 hodin začne Hasičský bál, kam je vstupné 150 korun. V obou případech se o hudební doprovod postará Robert Jíša.

DOMAŽLICKO

Country bál pro zámek Čečovice

Kdy: sobota 13. ledna od 19.00

Kde: Lidový dům Staňkov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Plzeňský Klub Ladislava Lábka, jenž se již řadu let snaží opravit poničený zámek v Čečovicích na Domažlicku, organizuje tradiční Country bál. Výtěžek z bálu půjde na záchranu zámku stejně jako peníze získané z dalších klubem pořádaných akcí. K tanci a poslechu bude hrát kapela Album, o předtančení se postará taneční skupina Avanti Domažlice, jejíž členové – od dětí po dospělé – se věnují standardním i latinskoamerickým tancům. Zámku pomůže i tombola, program obohatí soutěže, oblečení ve stylu country je vítáno. Rezervace vstupenek či autobusu z Plzně a zpět je možná na e-mailu zamek-cecovice@seznam.cz nebo na telefonu 773 593 217.

Galavečer Aktiv sportu

Kdy: sobota 13. ledna od 20.00

Kde: sál Šumava, Horšovský Týn

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Aktiv sport Horšovský Týn zve všechny své příznivce na galavečer, který se koná v sobotu v sálu Šumava. V 17 hodin budou vyhlášeni nejlepší atleti a ve 20 hodin začne ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Fousy. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji u Františka Cihláře – 736 227 357.

S Jiřím Kolbabou do východní Afriky

Kdy: čtvrtek 11. ledna od 18.30

Kde: kino Staňkov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Vydejte se společně s Jiřím Kolbabou na objevnou cestu do oblasti, která od nepaměti lákala největší dobrodruhy planety. Setkáte se s místními domorodci, ale hlavně se zástupci přitažlivé i obávané fauny. Spatřit zblízka exotické africké šelmy patří pro mnoho dobroduhů ke splněným snům.

Turistická vycházka

Kdy: sobota 13. ledna od 13.00

Kde: odjezd z autobusového nádraží v Poděbradově ulici, Domažlice

Za kolik: jízdné na Babylon

Proč přijít: Na lednovou vycházku zve všechny zájemce Klub českých turistů Domažlice. Sraz je ve 13 hodin na autobusovém nádraží v Poděbradově ulici, odkud se vyráží na Babylon k hotelu Bohmann. A z Babylonu přes Havlovice se už do Domažlic pošlapete po svých. Trasa měří 7 kilometrů.

KLATOVSKO

Prohlídky hradu Kašperk s kastelánem

Kdy: sobota a neděle 13. a 14. ledna od 13.00

Kde: hrad Kašperk

Za kolik: 250 korun, snížené (senioři, ZTP, studenti, děti) 170 korun

Proč přijít: Pro nadšence o historii, památky a příznivce Šumavy opět připravili na Kašperku prohlídky hradu s kastelánem. Společně se vydáte na výpravu za historií a zajímavostmi královského hradu, popíšete si nejrůznější dodnes viditelné detaily hradní architektury doby Karla IV. Následně vystoupáte západní věží na vrchol a podíváte se odtud na zimní Šumavu.

Loutkové divadlo – Zachráněný princ

Kdy: pátek 12. ledna od 17.00

Kde: Sokolovna Sušice, Husův sál

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Na loutkovou pohádku se můžete s dětmi vypravit v pátek v podvečer. V sušické Sokolovně to bude Zachráněný princ. Pohádky jsou vhodné pro děti od 3 let.

Komentované prohlídky Mouřence

Kdy: sobota 13. ledna od 11.00

Kde: kostel sv. Mořice, Annín-Mouřenec

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Každou sobotu se můžete přijít podívat do kostela a kostnice na Mouřenci, konají se tu pravidelné prohlídky. Rezervace není nutná. Tak si přijďte prohlédnout místo, kde režisér Jiří Strach natáčel pohádku Anděl Páně 1.

Maškarní s Culinkou

Kdy: sobota 13. ledna od 15.00

Kde: KD Klatovy

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Písničky a vystoupení pro děti s názvem Maškarní s Culinkou je na programu v sobotu v klatovském kulturním domě. Vstupenky jsou k mání na mksklatovy.cz.

PSYCON – Reborn, Heehy, Basic

Kdy: sobota 13. ledna od 21.00

Kde: Falcon Club Klatovy

Za kolik: 230 korun

Proč přijít: Připravte se na celou noc originální zábavy v klubu Falcon. Čekají vás úžasní DJs, barvitá výzdoba a spousta pozitivní energie. Hvězdy večera budou Dj Reborn, Basic a Heehy. Kromě toho se můžete těšit i na chillout zónu, oblíbené drinky a plno zábavy. Bude to cesta do říše snů a dobrodružství.

ROKYCANSKO

Zbiroh připravil večerní a dětské prohlídky

Kdy: pátek 12. ledna od 18.00 a sobota 13. ledna od 13.30

Kde: zámek Zbiroh

Za kolik: základní vstupné 250 a 195 korun

Proč přijít: Dva druhy prohlídek si opět připravili na tento víkend na zámku ve Zbirohu. V pátek budou mít návštěvníci možnost ve večerních hodinách prožít příběh majitelů hradu Zbiroh od Přemysla Otakara II. přes Karla IV., Rudolfa II. či Krále železnic Henryho Bethela von Strousberga až po šlechtický rod Colloredo – Mannsfeldů. Sobotní prohlídka bude určena dětem od 6 let. Ty si prohlédnou například vzácné nálezy z doby, kdy byl Zbiroh pouhým hradem, a projdou mnoha krásnými místnostmi a salonky, které je provedou historií zámku od gotické doby až po secesi. Na prohlídky je nutná rezervace na e-mailu pokladna@zbiroh.com nebo tel. 602 527 632. Více informací na webu zbiroh.com.

Bušovičtí včelaři zvou na parket

Kdy: pátek 12. ledna od 20.00

Kde: Bušovická hospoda

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Nadšenci ze včelařské organizace v Bušovicích pořádají v pátek 12. ledna bál. Začíná v Bušovické hospodě ve 20 hodin za doprovodu Classic Bandu a láká i na bohatou tombolu. Rezervace vstupenek je zajištěna na telefonu 775 072 737.

Gymnázium otevře své dveře

Kdy: sobota 13. ledna od 8.00

Kde: G+SOŠ Rokycany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Gymnázium a Střední odborné škola Rokycany připravily na sobotu Den otevřených dveří. Uchazeči o studium i jejich rodiče mohou navštívit obě zařízení od 8 do 12 hodin. Možné bude prohlédnout si zázemí školy (laboratoře, učebny, sportovní aktivity) a také si vyzkoušet nanečisto přijímací zkoušky.

TACHOVSKO

Novoroční ples města Planá

Kdy: sobota 13. ledna od 19.30

Kde: Kinonekino Planá

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: V pořadí 3. Novoroční ples města Planá zahájí kulturní sezonu v Plané. Celým večerem vás jako moderátor provede herec Vasil Fridrich. O hudební program se postará v tónech swingu a dixielandu orchestr Pilsner Jazz Band. Program doplní vystoupení moderního tance v podání Josefíny Malin Humlové a Terezie Šubrtové z Tanečního studia Emotion, vystoupení oddílu moderní gymnastiky z GSK M. Lázně, charitativní módní přehlídka s dražbou pro Domácí hospic Západ. Chybět nebude ani tombola podpořená místními firmami a podnikateli. O občerstvení se postará catering Šmaky´s, který znáte například z Anenské poutě.

Lucie revival ve Stříbře

Kdy: pátek 12. ledna od 21 hodin

Kde: Coctail bar Beseda, Stříbro

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Všechny největší hity oblíbené české rockové skupiny přiveze do Stříbra Lucie revival. Máte se na co těšit, čeká vás pořádná porce muziky.

Sylvie – divadelní představení

Kdy: neděle 14. ledna od 19.00

Kde: Společenský areál Mže, Tachov

Za kolik: 420 korun

Proč přijít: Na divadelní představení zve Agentura Familie, která přiveze do Tachova hru Sylvie, romantickou komedii o tom, že láska je jenom jedna. Greg a Kate jsou manželé ve středním věku, děti jim odrostly, odešly z domu a do partnerského vztahu se pomalu vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie! Je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Co udělá její příchod se zajetými manželskými kolejemi…? Možná budete překvapeni.