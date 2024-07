Vačkářovo hudební léto

Kdy: sobota 13. července od 9.30 do 11.30 hodin

Kde: proluka na Masarykově náměstí, Zbiroh

Za kolik: 20 Kč

Proč přijít: Promenádní koncert. K tanci a poslechu zahraje dechové těleso Amatovka.

Rokycanské kulturní léto, Tuning srazKdy: sobota 13. července od 10 do 18 hodinKde: Masarykovo náměstí, RokycanyZa kolik: pro pěší je vstup dobrovolný, každé auto 300 KčProč přijít: Vozy s tuningem, soutěže, DJ, zábava, občerstvení.

Workshop pro děti: Jak se kreslí VečerníčekKdy: sobota 13. července od 14 hodinKde: Dům přírody Brd, StrašiceZa kolik: 30 KčProč přijít: Výtvarník Večerníčku Bílá paní na Hlídání, ilustrátor a spisovatel Vhrsti, vypráví dětem, jak vzniká Večerníček. Bude se také kreslit a dívat na vybrané díly.

Divadelní hra Bulšit na vagantu pod širým nebemKdy: sobota 13. července od 21 do 23 hodinKde: Letní scéna, za rybníkem, RadniceZa kolik: zdarmaProč přijít: Ochotnický soubor Rádobydivadlo Klapý zahraje hru Bulšit na vagantu.

Promítání filmu Kung Fu Panda 4

Kdy: sobota 13. července od 21.30 hodin

Kde: Letní kino Terešov

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Hrdina animované ságy Kung Fu Panda by měl povýšit a stát se duchovním vůdcem celého údolí a tím pádem také vybrat svého nástupce do role Dračího bojovníka. To se pandímu hrdinovi moc nezamlouvá.