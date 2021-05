Máte rádi lilie, ale nejste majiteli zahrady? Nevadí! Pořiďte si hybridy, dají se pěstovat i v květináčích na balkoně nebo terase.

Lilie (Lilium) je rod, jenž zahrnuje více než devadesát druhů. | Foto: Jan Kopřiva

Dotaz: Miluju lilie, ale nemám již několik let zahrádku, pouze malý balkon. Chtěla bych si tyto nádherné rostliny vysadit alespoň do truhlíku. Je to možné? Marie Schnizelbaumová, Jilemnice