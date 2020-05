„Již rok se léčím s rakovinou plic, trpím chronickou únavou,“ uvedla žena ze severního Plzeňska a doplnila: „Jsem nekuřačka, sportovně založená, všichni jíme zdravě. Dlouho jsem pracovala jako uklízečka, pak prodavačka, žádné z pracovišť nebylo znečištěné. Přesto mi lékaři našli na plicích dva a půl litru vody a po jejím odsátí objevili rakovinotvorné buňky. Na otázku, jak je to možné, mi můj lékař řekl, že důvodem je zřejmě azbest a dlouhodobý stres. V dětství měla většina domů v okolí azbestové střechy. Ne u každého však nemoc propukne.“

Paní Marta má nyní podstupuje biologickou léčbu, která bude dlouhodobá. První informace o prognóze onemocnění, které po zjištění své diagnózy dostala, nebyly příznivé, lékaři hovořili o pár měsících. Díky nové biologické léčbě jí ale svitla naděje: „Jde o nový způsob léčby, nikdo neví, jak bude dlouhodobě fungovat. Pokud by nezabírala, jsou zde ještě další řešení, například chemoterapie. Když mi lékaři sdělili, že můj život bude krátký, byl to šok. Ihned jsem začala přemýšlet, co bude s dětmi. Nyní naštěstí léčba funguje tak jak má. Samozřejmě mě provází zdravotní obtíže, docházím na rehabilitace, mám bolesti, ale jsem tu a to je důležité,“ uvedla maminka Kimberly (16), Jakuba (24) a Michaely (27).

Rodině pomáhají také dárci prostřednictvím nadace Dobrý anděl. „Nemoc mi vzala jistoty – materiální i obyčejně lidské. Příspěvky, které mi každý měsíc chodí od Dobrých andělů, jsou pro mě velkou podporou, díky nim naši situaci lépe zvládáme. Mohu zajistit domácnost, ošacení pro děti, dopravu do školy nebo jejich zájmy,“ řekla s vděčností paní Marta. Zapojit se do pomoci je jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Výši příspěvku si volí každý sám dle svých možností.