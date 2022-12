A jeho hlas je na všech veřejných akcích výrazně slyšet a servítky si rozhodně nebere. „Ano, vím že tenhle způsob protestu nemusí někomu vyhovovat. Ale nemám rád nespravedlnost a lži, a dávám to hlasitě najevo. Takhle to prostě cítím,“ říká.

Pořadatelé ho tehdy odmítli na akci vpustit a musela zasahovat nakonec i policie. Video, o kterém je řeč, ale podle něj nezachycuje celý průběh incidentu. Měla mu ve vstupní části haly předcházet nejprve delší slovní slovní rozepře s organizátory a následná strkanice. „Na videu to možná vypadá dramaticky, ale to zachycuje už jen vyvrcholení celého incidentu u vstupu do sálu,“ mračí se důchodce.

Odmítá také, že by si paralyzér přinesl právě pro takovouto příležitost. „Prosím vás, víte kolikrát jsem byl už fyzicky napadený od příznivců Andreje Babiše? Tak jsem si ho pořídil pro vlastní obranu. No a proč jsem ho použil? To víte, ve vzteku uděláte občas hloupost, mrzí mne to,“ kaje se.

Své fyzické napadení nijak neřeší, jen by to prý byla ztráta času. „Ale vyčítají mně vulgární a sprostá slova. S tím nesouhlasím. Přiznávám se ale k ostřejším výrazům. Lháři, estébáku, hajzle, komouši, zloději, to se přiznávám, že používám často. A taky slýchám výčitky, že si nosím na mítinky židličku. Jako špatně chodící mám berle a jednoduše nevydržím dlouho stát.“ vysvětluje.

„Jsem holt prudší povahy. Míval jsem dřív problémy i v práci, ozýval jsem se na schůzích a přišly postihy. Později v šedesátém osmém, když k nám do podniku začali přicházet z armády vyhození důstojníci, jsem pochopil, že je to všechno špatně. Od té doby se stavím proti každému zlu a to ve mě zůstane, dokud budu žít.“ Zlo v případě Andreje Babiše vidí především v jeho předlistopadové činnosti, vstupem do politiky a v jeho následných podnikatelských aktivitách. „To mě vnitřně deptá, že se tohle děje ještě 33 let po revoluci. Nečekám ale, že se něco změní, považuji jen za nutné vyjádřit svůj nesouhlas,“ uzavírá Josef Šlesinger.