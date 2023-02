"Především v komunitě proruských aktivistů se šíří zděšené reakce na to, že někdo v Plzni pořádá tzv. Bandera Party. Jedná se o klasické diskotéky pro ukrajinskou klientelu. Problém je, že název se odkazuje na Stepana Banderu, který byl vůdcem ukrajinských nacionalistů v době druhé světové války. Ti bojovali proti sovětské nadvládě, a to i na straně nacistů. Na svém kontě mají i masakry na polském nebo československém obyvatelstvu. Na stranu druhou Bandera byl vězněn nacisty v koncentračním táboře a o některých zvěrstvech tedy nejspíše ani nevěděl," píší Manipulátoři.

Akce se konají v prostorách plzeňské diskotéky Aréna. Majitelé odmítají, že by v jejich prostorách docházelo k něčemu protiprávnímu. „Nejsme organizátorem, ale pouze pronajímáme prostor. Peníze, které organizátor vybere, jsou použité na účely ukrajinské války, kdy organizátoři posílají peníze na účet ukrajinské armády. Při akcích nepozorujeme žádné chování, které by nasvědčovalo rasismu, nacismus, nacionalismu, homofobii nebo jiné formě nesnášenlivosti. Jedná se o klasickou diskotéku pro Ukrajince a výdělek putuje na Ukrajinu. Organizátoři nám dokonce vždy ukazují seznam vybavení i videa, kde ukrajinská armáda přebírá věci zakoupené z těchto peněz. Kdybychom měli sebemenší podezření, že je akce v rozporu s naši filozofií, tak ji okamžitě zatrhneme. Mimo název, který někdo může shledat závadný, jsme však neshledali žádné negativní formy projevu. Pokud se budeme bavit o formě nějakého extrémismu, vrcholem jejich extrémismu je zpívání ukrajinské hymny. Akci nikde nepropagujeme z důvodu, že pokud by se nám mísili čeští zákazníci s ukrajinskými, mohl by vzniknout konflikt. Pro české publikum děláme spousty jiných akcí, které organizujeme přímo my,“ napsalo vedení diskotéky Aréna Plzeň.

"Absolutním nesmyslem pak jsou výmysly o tom, že údajně o akcích a vlajkách AZOV v Praze píší zahraniční média jako deník Sun. Tento status si zcela vymyslel známý dezinformátor Aleš Svoboda z Mělníka a věc se vůbec nezakládá na pravdě," dodává server Manipulátoři.cz.

Lidé nicméně výběr názvu akce kritizují. Někdy i nevybíravě. "Dělejte si to v Kyjevě. Deportovat, ať táhnou odkud přitáhli," píše se v komentářích pod akcí.

Proti nešťastnému názvu se vymezil i primátor Plzně Roman Zarzycký. Obrátil se kvůli tomu i na policii. "Apeluji na všechny slušné provozovatele restaurací a dalších zábavních podniků, aby pořadatelům takových akcí neposkytovali prostor. Zároveň vyzývám ukrajinské občany, aby se v Plzni chovali slušně. Bandera byl válečný zločinec, Banderovci mají na svědomí masakry i na československém obyvatelstvu. Podobné akce jsou pro mě nepřijatelné. S ohledem na jejich konání v soukromé provozovně ale máme velmi omezené možnosti. Jsme proto ve spojení s Policií České republiky," uvedl Zarzycký.

S kritikou přišli také komunisté, ve svém postu název akce kritizovala například poslankyně za KSČM Kateřina Konečná.

Organizátoři akce tvrdí, že výtěžek akce věnují na podporu ukrajinských vojáků. "Z diskotéky, která se konala 14. ledna, bylo pro potřebu armády zakoupeno termoprádlo, spacáky, taktické rukavice, karimatky. Darovali jsme také prostředky osobní hygieny a léky na první pomoc," uvedli na sociálních sítích mladí Ukrajinci.