Miroslav Š. brutálně zabil člověka už jako kluk, po propuštění pak dostal dlouhý trest za pokus vraždy. Jeho neteř ho ale nezatratila a jezdila ho i s manželem navštěvovat do vězení. Když ho pustili, zvali ho k sobě domů. Odvděčil se po svém. Mladou ženu zavraždil a jejímu synkovi, jemuž byl pouhý rok a půl, přichystal mimořádně krutou smrt.

Miroslav Š. byl grázl už od mlada. Podle informací Deníku mu bylo pouhých šestnáct let, když umlátil šestnáctiletou dívku, která odmítala jeho sexuální návrhy. Jako mladistvý dostal mírný trest, po krátkém vězení ještě absolvoval psychiatrickou léčbu, i tak ale už byl ve dvaceti letech na svobodě. O několik let později zaútočil s nožem v ruce na mladého muže. Při tom stáli všichni svatí a velmi vážná zranění vnitřních orgánů přežil. Za pokud vraždy dostal Miroslav Š. coby dospělý a navíc recidivista mnohem delší trest, v roce 2008 ale už byl na svobodě.

Válka ohrožuje Západní okruh. Ukrajinští dělníci se vydali bojovat do vlasti

Po propuštění se začal stýkat se svou neteří a jejím manželem, kteří žili v malé obci na Sokolovsku a kteří za ním jezdili na návštěvy i do věznice. On jim teď návštěvy oplácel. Vždy, když zavítal do domku, byli přítomni oba manželé, až osudného 1. prosince 2008 byla doma žena s malým synkem sama, neboť její manžel jezdil s kamionem po Evropě. S partnerkou se tehdy řidič kamionu pokoušel od ranních hodin spojit, ale ona nereagovala, a tak kontaktoval příbuzné. Ti se nakonec rozhodli u uzamčeného domu rozbít okno. Uvnitř na ně čekal šokující nález – zavražděná mladá maminka. „Vyjížděli jsme k zavražděné ženě, až po cestě jsme dostali informaci, že je tam i zavražděné dítě. S tím jsme nepočítali. Když jsme přijeli na místo, zjistili jsme, že je tam rok a půl starý chlapeček, který byl zastlaný do úložného prostoru válendy, a vedle v místnosti byla jeho zavražděná matka. Já jsem v té době měla doma dvouletého chlapečka a s vraždou takového dítěte jsem se setkala úplně poprvé. Na místě fungujete, je to vaše práce, ale musím říct, že nám všem, včetně techniků, s nimiž jsem tam byla, tekly slzy,“ vzpomíná policistka Michaela Nosková, pro kterou to tehdy byl první výjezd na krajské kriminálce, kam nastoupila po mateřské dovolené. Dodnes si vybavuje, že žena zemřela na následky opakovaných ran do hlavy, a to dřevěným mlýnkem. A že chlapeček měl velmi krutou smrt. Vrah ho živého zastlal do úložného prostoru postele, kde se udusil.

Při dalším ohledání místa činu přišlo další překvapení. V uzamčené koupelně byl na radiátoru nalezen oběšený strýc zavražděné. Šetření jednoznačně vyloučilo cizí zavinění.

Objevené trasologické i daktyloskopické stopy prokázaly, že život si vzal muž, který má oba mrtvé na svědomí. Případ tak byl odložen, vrah se potrestal sám.