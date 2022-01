„Předtím jsem byl ve skleníku (budova Carimexu, pozn. red.), sem jsem přišel asi před čtyřmi měsíci. Přinesl jsem si sem krásný a teplý vojenský spacák, který mi ale jiný bezdomovec ukradnul. To je doba – bezdomovci okrádají bezdomovce. Už tu nesmím nic nechat ležet bez dozoru,“ stěžuje si Daniel. Finanční příjem nemá žádný. „Nejdřív mě podvedla žena a pak mi řekla, ať se odstěhuju. Tak jsem začal pít. Nějaký čas jsem byl i ve výkonu trestu, protože jsem neplatil alimenty na dceru. Až si dám do kupy nohu, kterou jsem si zvrknul, chci si najít zaměstnání. Měl jsem letět za prací s bráchou do Austrálie, ale kvůli tomu mému odsouzení to nešlo,“ dodává muž.

Dohromady osm bezdomovců obývá objekt na bývalém autobusovém nádraží v Domažlické ulici. Tři muži a jedna žena tu žijí v jedné místnost v přízemí, další čtyři muži obývají i se psem sklepní prostory. Teplo jim ve sklepě zajišťují malá kamna. Kouř z nich je cítit po celém domě. Kolem objektu se válí zbytky jídla, rozbité lahve nebo ohořelé nákupní košíky. „Před dvěma hodinama nás tu někdo vzbudil a kontroloval a teď zase. Proč nám nedáte chvíli pokoj? Nevím, proč bysme tu nemohli bydlet. Máme povolení od majitelky baráku,“ rozčiloval se ve středu ráno jeden z bezdomovců na hlídku, která objekt přišla zkontrolovat.

Další bezdomovci žijí už dlouhou dobu také v rourách pod mostem v Českém údolí poblíž dětského hřiště nebo v domku u konečné trolejbusu č. 16 na Borech. Několik osob bez domova přebývá také vedle budovy Nového divadla v centru města, u řeky Úslavy pod Rokycanskou třídou nebo v malém zděném objektu přímo u vstupu do sportovního areálu Rapid na Doubravce.

V případě potřeby poskytují bezdomovcům v zimních měsících teplé ošacení, deky a přikrývky zaměstnanci charity. „Pracoval jsem dlouhou dobu na Borských polích v Reusu, odkud mě vyhodili. Potom jsem začal s alkoholem a v žádné práci už se neuchytil,“ vypráví jednašedesátiletý Tomáš, se kterým žije v malé chatce v Zátiší šest koček. „Koupat se chodím vedle na ubytovnu. Jídlo fasuju od charity jednou za měsíc, nárok na oblečení mám jednou za čtvrt roku. Dochází sem za mnou sociální pracovnice, které se mnou vypíšou papír, abych dostal každý měsíc nějaké to jídlo. Už tu ale dlouho nikdo nebyl, tak nevím,“ dodává.

Plzeňští strážníci osoby bez domova pravidelně kontrolují. „U lidí bez domova hlídka vždy kontroluje jejich totožnost, zda nejsou v pátrání Policie České republiky a také zda jsou zdravotně v pořádku. Pokud u sebe nemá člověk žádný doklad, strážníci ho předají státní policii,“ říká mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová. „Pokud je u osoby bez domova nějaký nepořádek, apelují na ni, aby místo uklidila. Jelikož strážníci vědí, kde se kdo z nich nachází, chodí bezdomovcům také doručovat 'běžně nedoručitelné' dopisy, například od soudů,“ doplňuje mluvčí.

Na území Plzně je dnes kolem 450 osob bez přístřeší. Městští policisté mají vytipované asi tři desítky míst, kde lidé bez domova táboří.

Desítky bezdomovců žily dlouhou dobu v budově Carimexu na Rokycanské třídě. Nový nájemce se na konci roku 2019 rozhodl celý objekt vyklidit. Podle starosty Doubravky Tomáše Soukupa dnes skleněné peklo, jak se Carimexu přezdívá, už žádní bezdomovci neobývají.

Nechvalně proslulý objekt by mohl být zanedlouho odstraněn. Pavel Šindelář, nedávno zvolený plzeňský primátor, to po svém jmenování označil za svou prioritu. K demolici budovy by mělo dojít do konce jeho volebního období.