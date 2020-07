V Plzeňském kraji je dnes jediným velkým pěstitelem borůvek Firma Lukrena a.s. Dolní Lukavice. Podle Zikmundové se borůvky v regionu ve velkém nikde jinde nepěstují, nabízejí je ještě farmy na Moravě a na východě Čech. Kanadské borůvky rostou v nebílovských sadech na jednom hektaru už druhým rokem „Zasadili jsme je už koncem roku 2017, ale loni jsme jich měli poskrovnu. Až letos máme poprvé plnou produkci, protože jsme hodně hnojili, zavlažovali a zamlžovali, čímž jsme je ochránili před mrazem. Dostali opravdu hodně vody, takže jich je spousta,“ říká Zikmundová.

S trháním borůvek je podle ní dost práce. „Musí se hodně probírat. Není to stromek, který uzraje celý naráz. I přesto, že to nejsou lesní borůvky, ale kanadské, které chutnají jinak, tak je lidé kupují ve velkém, protože drobného ovoce moc není. Kilo prodáváme velkoobchodům za 135 korun plus DPH, maloobchodní cena je 160 korun,“ popisuje dále Zikmundová. „Finální výnos si netroufnu odhadnout. Jde přece jen o první letošní plnou produkci,“ dodává. Kanadské borůvky sklízí už téměř dva týdny. „Sklizeň potrvá minimálně do konce července. Kvůli ptákům musíme mít plochu uzavřenou sítěmi, aby na ně nenalétávaly. Kolem keřů, které ještě dále porostou a dosáhnou výšky okolo 1,5 metru, se nejprve vytrhává plevel a poté borůvky ručně sbíráme. Snažíme se je prodávat přímo v sadech a zbytek dodávat do velkoobchodů nebo farmářských obchodů,“ vysvětluje Zikmundová.

Jak sama říká, na sklizeň má nejraději jablka. „Ty otrháte, dáte do boxu a jste bez starosti. Ale třešně, švestky a borůvky se musí sklidit rychle. Mám nejradši, když ovoce jeden den natrhám, a ještě ten den ho odvezu,“ uvádí. Borůvky, třešně, jablka, švestky a hrušky pěstuje v Nebílovech na zhruba 48 hektarech.