To se děje se vší čapí inteligencí, tedy nejprve mládě nacouvá k okraji hnízda a pak spustí dolu pořádnou spršku. Následuje protřepání křídel a trpělivé vyhlížení, kdy dospělý čáp přilétne s chutnou krmí a trochou vody z potoka.

Po chvíli přilétá i s kusem drnu v zobáku. Drn upěchuje pěkně do hnízda, pořád je potřeba domov opravovat a zvětšovat. Teprve pak se nakloní k dožadujícím čapím dětem a začne krmení. A ve vedru i napájení. Čápi totiž ve vedrech nosí ve voleti mladým vodu.

Dva mladí se dožadují stále více a více potravy a najednou se z hnízda zvedne další mládě. To leželo celou dobu skryté a teprve až se sprškou vody se zvedlo a najednou jsou tu tři mladé zobáky na jeden dospělý. Není to jen tak, a čapí „rodiče“ se mají co ohánět.

Čáp bílý letos poprvé přistál na komíně u pivovaru v Chodové Plané ve středu 24. února. Posel jara si pospíšil podobně jako loni, kdy ale dorazil ještě o pět dní dříve.