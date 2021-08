Cílem opatření, které v únoru letošního roku schválilo zastupitelstvo města, je dopravně zklidnit tuto významnou městskou obchodní třídu, zlepšit na ní podmínky pro pěší, cyklisty i pro městskou hromadnou dopravu, která úsekem projede snáze a bez čekání. Změna také umožní zkvalitnit veřejný prostor, rozšířit chodníky a vysázet stromy.

Řidiči by měli místo Americké začít využívat silniční komplex mostu Milénia, U Trati a Borské ulice.

Do uzavřených částí Americké bude od 23. srpna povolen vjezd pouze cyklistům, MHD, městské policii a IZS, dále pak vozidlům dopravní obsluhy. Nově zůstane Americká motoristům přístupná pouze ve směru od Klatovské do Škroupovy a Jungmannovy ulice. Ve směru od Wilsonova mostu bude možné pokračovat do Prokopovy ulice. „Dopravní modely ukazují, že změna organizace dopravy motoristům žádné velké potíže nepřinese, ulice U Trati i kolem Rychtářky mají dostatečnou kapacitu. Vnitřnímu městskému okruhu navíc brzy odlehčí nové kilometry západního a východního okruhu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.