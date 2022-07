Po loňském krachu skupiny Bohemia Energy se jejích klientů museli nově ujmout takzvaní dodavatelé poslední instance (DPI) – ČEZ, Pražská energetika, E.ON, innogy a Pražská plynárenská. Pro bývalé zákazníky Bohemia Energy platila do dubna 2022 půlroční ochranná lhůta, ve během které si měli zajistit smlouvu s novým dodavatelem energií. V opačném případě jim po šesti měsících hrozilo odpojení od energií.

ČEZ začal své první klienty odpojovat od 16. května letošního roku. „Odpojujeme jen ty, kteří si nezajistili smlouvu s novým obchodníkem ani po veškerých možných urgencích z naší strany. V Plzeňském a Karlovarském kraji jsme byli nuceni odpojit na sedm desítek zákazníků. Bohužel si nezajistili novou smlouvu s novým obchodníkem,“ řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Po krachu společnosti Bohemia Energy čekal DPI nápor nových odběratelů. Jen ČEZ získal celkově 232 774 nových zákazníků u elektřiny a 63 tisíc klientů u plynu.

Odvolací soud snížil ženě trest za vraždu miminka v Plzni na 15 let

„ČEZ od začátku zákazníky upozorňoval na to, že režim DPI je dočasný a že je třeba urychleně přejít na standardní smlouvu. Během šesti měsíců jsme odeslali přes tři miliony dopisů, e-mailů a SMS zpráv. Naše call centra vyřídila v souvislosti s režimem DPI přes 750 tisíc hovorů a e-mailů. V průměru jsme tak každého zákazníka v DPI kontaktovali sedmkrát a patnáctkrát pak ty, kteří zůstávali v DPI až do poslední chvíle,“ dodala mluvčí s tím, že zákazníkům, kteří se kvůli DPI dostali do finanční tísně, poskytl ČEZ Prodej přes tisíce splátkových kalendářů v objemu 50 milionů korun. ČEZu se nakonec podařilo převést na standardní smlouvy většinu nových odběratelů.

„Všechny tyto splátkové kalendáře jsou bezúročné. Řada zákazníků, kteří zůstávali v DPI, byla na závěr kontaktována starosty obcí a pracovníky Úřadů práce, kteří jim vysvětlovali nutnost přechodu na standardní smlouvu. I díky této masivní komunikaci se nám podařilo převést na standardní smlouvu drtivou většinu zákazníků,“ sdělila Holingerová. U zákazníků, kde režim DPI skončil, nastal podle ní bezesmluvní vztah, který pokud trvá déle než deset pracovních dnů, jde o neoprávněný odběr.

Skupina Bohemia Energy je bývalý český dodavatel elektřiny a plynu. Založena byla Jiřím Písaříkem v roce 2005. K 31. prosinci 2020 evidovala celkem 1,2 milionu zákazníků. V říjnu 2021 oznámila, že ukončuje činnost.